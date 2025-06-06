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雨彈升級！嘉義縣豪雨特報 由北到南、東部16縣市大雨
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，嘉義縣有局部大雨或豪雨，大台北、苗栗至高雄、宜蘭地區及桃園、新竹、屏東、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；山區慎防坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防積水。
豪雨：嘉義縣。大雨：台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣山區。
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