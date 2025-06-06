解釋令放寬中藥商資格恐涉違法 藥師陳情：彈劾邱泰源
衛福部3月18日以藥事法第103條解釋令，中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程35學分，於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上者，即可成為中藥商，引發藥界不滿。基層藥師協會今天至監察院陳情，要求監委糾正衛福部，彈劾部長邱泰源及中醫藥司司長蘇奕彰，協會理事長沈采穎指出，藥事法將中藥視為藥品管理，衛福部卻未依法行政，以行政命令逾越法律規定，簡直是無法無天。
沈采穎表示，法規既規定中藥比照藥品管理，且製造工廠均納入GMP管理，提升中藥品質、安全性，同理，主管機關應依藥事法，管理中藥調劑、販賣等行為，從學校教育端，至第一線執業人員知能提升，也應比照西藥，才能保障病人用藥安全，衛福部制定政策時，應以嚴謹態度，強化中藥管理，讓國內中藥管理朝向科學化、現代化、國際化。
基層藥師協會各地代表，有人從南投、台中北上，至監察院捍衛藥師調劑權。一行人高喊口號，「撤銷318解釋令、邱部長下台、蘇奕彰下台」，向媒體發表訴求後，進入監察院遞交陳情書。沈采穎表示，藥事法不該被斷章取義無限擴張，衛福部卻不聽藥界建言，一意孤行，建議邱泰源、蘇奕彰立刻撤回解釋令，並訴求監委依法行政，糾正衛福部、彈劾無法無天官員，秉公處理，保障民眾用藥安全。
基層藥師協會常務理事林素鳳說，根據立法院公報，立法院會民國82年時就做成決議，因應藥物藥商管理法修法為藥事法，為讓既存中藥商繼續生存，藉藥事法103條規定，讓中藥商有2次列冊機會，其本質為落日條款，卻在近年被不斷擴充。何況近期前立委邱垂貞被爆出違背收賄，其胞兄曾任中藥商公會理事長，行賄促成該條文，因此藥事法103條應被廢除。
沈采穎說，衛福部健保署長石崇良，曾在衛福部常務次長任內，於110年7月在會議中表示，立法院應修改藥事法103條，管理中藥商，除訴求監委糾正衛福部以外，也希望立法委員提出藥事法103條修正，擬定新條文，保障人民中藥用藥安全。
基層藥師協會理事徐壽慈表示，使用中藥民眾，有6成同時使用西藥，而中西藥經常產生交互作用，若未接受完整中、西藥培訓，就從事調劑工作，恐讓民眾陷入危險；病人至藥局時，藥師都會詳細檢視其用藥歷史，包含中藥、西藥及檢驗檢查數值等，這些專業中藥商怎可能做到，「他們只想擁有販售資格，卻不願照顧百姓健康。」
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