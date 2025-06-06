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嘉義縣草山溪山區暴雨「國家級警報響」 2縣市大雷雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台南市、嘉義縣大雷雨。聯合報系資料照
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台南市、嘉義縣大雷雨。聯合報系資料照

中央氣象署發布台南市、嘉義大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）山區暴雨發布災防告警，警戒區域：嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉，持續時間至下午2時59分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署 暴雨 大雷雨 嘉義

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