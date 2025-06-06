因缺電而刻意說是小動物造成？台電引數字和作為闢謠

台電今表示，近年遇到停電時，經常有民眾質疑為「台電刻意放出小動物？風吹竹子也會造成停電？」無視台電同仁始終致力為民眾提供穩定供電。台中區處並舉出數字和照片，請民眾不要再將這些「可能造成停電原因」，歸咎於台電自行製造。因為台電人員不會刻意去做這些動作，然後再冒著被民眾抱怨的情況下，耗費人力、物力去做危險的電力搶修工作。

台電說，全國有近40萬公里的配電線路、和600多萬具各類配電設備。這些電力設施，除了因設備老化等因素外，停電事故還包括天候、外力損壞或設備故障等原因造成，無論是架空的配電線路，抑或是地下化的線路，皆可能因各項外界因素造成停電，與缺電無關。

其中，外物碰觸所導致之事故性停電，部分是因為鳥類、松鼠等動物誤觸所造成，也有部分是因為樹木或是其他外物如招牌掉落、空中不明飄落物體碰觸等，造成線路故障導致停電。

由於線路在戶外，這樣的情況並非特例。台電每天有超過 2400人24小時輪值備勤，保持高度的警覺和專業，持續不斷的加速汰換老舊線路設備、加強巡檢及饋線全面自動化，來增強電網韌性，並減少停電影響範圍及縮短復電所需時間，以應對各種突發事故的挑戰，希望盡量降低、減少停電時間，迅速恢復供電。

台電台中區處說，自2021年迄今年1至5月無預警總停電件數為594件。經辦理各項穩定供電精進作為，已從2021年停電事故159件，逐年下降至今年的102件，降幅達36%，