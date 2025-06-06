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午後雷陣雨來了 16縣市大雨特報影響至晚上

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗至高雄地區及其他山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；山區慎防坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防積水。

影響時間至晚上，大雨特報範圍：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

大雨特報 嘉義

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