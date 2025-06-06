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惡劣白牌車桃機拒檢害外籍客甩飛車外 驚動交通部長：嚴格管制
有民眾昨天深夜在桃園機場二航廈接機時，意外錄下一輛不合法白牌車，載了一名外籍遊客，準備離站時，遭警方攔下，沒想到駕駛還沒等乘客關車門，就踩油門逃離，外籍遊客連人帶行李直接從車內甩出。
對此，交通部長陳世凱今天表示，桃機是國門，機場秩序跟旅客安全、疏運順暢是交通部重視的議題，會要求桃機公司針對旅客要離開機場疏運作嚴格管制，針對保全管理、執法單位管理多做溝通，讓所有旅客回到國境是安全、有秩序的。
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