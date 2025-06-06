影／7月1日起國籍航空提供軍人優先登機禮遇

民航局推動「國籍航空業者提供軍人優先登機服務」，上午交通部長陳世凱、國防部長顧立雄出席活動力挺，未來國軍人員在我國機場搭乘中華、長榮、星宇、台灣虎航、華信及立榮6家國籍航空公司的航班，可享有優先登機禮遇。這項活動表達對軍人守國護國辛勞的敬意，也響應賴清德總統敬軍愛軍的理念，將於7月1日起各國籍航空展開對軍人的禮遇服務。

國防部長顧立雄表示，軍人優先登機這項方案看似平凡，但對軍人的認同和感謝，是很大的激勵，軍人優先登機體現軍人地位的提升，促成提升官兵榮譽感第一項重要成果，未來將持續保持照顧官兵初衷，讓官兵安心投入前線。