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鐵路便當節迎10周年 台北場今起4天北車登場 台鐵、高鐵推新菜色較勁

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
鐵路便當節今天登場，圖為台鐵推出的特色便當。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節今天登場，圖為台鐵推出的特色便當。圖／台鐵公司提供

鐵路便當節邁入第10屆，今年主題「十載歡慶」，台北場活動在台北車站1樓大廳登場。台鐵公司說，邀集來自國內外超過50家品牌與單位參與，涵蓋鐵道同業、觀光旅宿、餐飲品牌、創意文創等領域。現場規畫五大主題展區，包括「台鐵便當店」、「美味直送專區」、「鐵魯漢娜將主題餐廳」、「互動體驗區」與「10周年主題蛋糕」，每日限量推出多款特色便當、聯名商品及限定文創品。

鐵路便當節2015年舉辦首屆迄今，已從台鐵推動觀光與美食文化的創意活動，蛻變為串聯地方產業、文化推廣與國際交流的重要平台。

今年以「鐵路便當 十載歡慶」為主題，透過便當傳遞記憶傳承與情感共鳴，台鐵公司說，期盼藉由本次活動持續推動鐵道觀光風潮，進一步帶動旅遊市場活絡，展現企業轉型升級的積極作為。

為迎接10周年，台鐵便當店今年特別推出多款以在地食材與永續理念製作的創新便當，選用通過「海洋之心生態標章」認證的永續漁產，搭配馬祖繼光餅、高檔A5和牛等食材，並以E500列車造型便當盒、鐵魯漢娜將10歲生日紀念鋼盒等設計，讓美味更添收藏價值。除了美食，台鐵夢工場也推出10周年限定周邊商品，滿足鐵道迷與收藏愛好者。

高鐵便當也趁便當節節慶期間推出全新菜色。台灣高鐵公司攜手高雄空廚參加第10屆「鐵路便當節」，現場銷售3款全新口味的高鐵便當，包括「嘉義風味雞肉飯佐櫻花蝦金瓜炊粉」、「古早味肉燥排骨飯」及「三杯杏鮑菇佐燕麥飯」，搭配全新大富翁主題的盒蓋設計，從味覺到視覺都帶給旅客耳目一新的感受；3款新便當預計自7月1日起於午、晚餐時段在高鐵車站及列車上全面上市，供餐車次見高鐵企業網站，每個售價120元。

台灣高鐵公司說，為感謝旅客對「高鐵便當」的支持，便當節期間凡於高鐵攤位購買便當或聯名商品，當日發票累計滿400元，即可獲得1次抽獎機會，滿800元獲得2次抽獎機會（以此類推），就有機會抽中高鐵免費乘車票兌換券、高鐵聯名手機掛繩、高鐵黑色腰包等好禮。

●鐵路便當節

時間：今天至6月9日下周一 11:00-19:00

地點：台北車站1樓多功能展演廳

鐵路便當節系列周邊商品。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節系列周邊商品。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節系列周邊商品。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節系列周邊商品。圖／台鐵公司提供
「高鐵便當」全新菜色搶先曝光。台灣高鐵公司攜手高雄空廚參加第10屆「鐵路便當節」，現場銷售3款全新口味的高鐵便當。圖／高鐵公司提供
「高鐵便當」全新菜色搶先曝光。台灣高鐵公司攜手高雄空廚參加第10屆「鐵路便當節」，現場銷售3款全新口味的高鐵便當。圖／高鐵公司提供
鐵路便當節系列周邊商品。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節系列周邊商品。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節特色便當。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節特色便當。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節會場示意圖。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節會場示意圖。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節系列周邊商品。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節系列周邊商品。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節系列周邊商品。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節系列周邊商品。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節今天登場，圖為台鐵推出的特色便當。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節今天登場，圖為台鐵推出的特色便當。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節今天登場，圖為台鐵推出的特色便當。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節今天登場，圖為台鐵推出的特色便當。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節今天登場，圖為台鐵推出的特色便當。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節今天登場，圖為台鐵推出的特色便當。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節邁入第10屆，今年主題「十載歡慶」，台北場活動在台北車站1樓大廳登場。圖／台鐵公司提供
鐵路便當節邁入第10屆，今年主題「十載歡慶」，台北場活動在台北車站1樓大廳登場。圖／台鐵公司提供

高鐵 台鐵 便當

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