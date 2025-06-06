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小型車考照要「指差確認」？公路局：並無此扣分項目
交通部公路局重申，小型車考照並無增加「指差確認」扣分項目，目前公路局正積極通盤檢討整體駕照管理制度。
公路局說，積極推動「大型車輛路口停讓及行車視野確認」活動，以提升大型車駕駛人安全意識，透過駕駛員路口轉彎前執行指差確認，落實確認路口行人安全的各項動作，期能讓正確的安全觀念深入人心，並提醒民眾駕車行駛於大型車後方應注意保持安全距離，共同提升路口行車安全。
至於小型車駕駛人落實路口停讓及行車視野確認訓練或考驗項目，公路局說，目前皆與相關單位及專家學者研議中，所以目前小型車考照並無「指差確認」扣分項目。
公路局表示，目前正積極依據交通實務、國內用路文化通盤檢討駕照管理制度，期望提升駕訓考驗品質是為了內化駕駛安全行為、保障行人路權、守護全民交通安全。
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