快訊

無國界醫生現場：以色列在加薩可能構成危害人類罪

川普揚言取消政府合約 馬斯克嗆讓SpaceX「飛龍號退役」又把話收回

川習熱線90分鐘：關稅戰是川普錯誤一招？

長榮航空與波蘭航空共用班號合作 深化歐洲航網

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
長榮航空與波蘭航空共用班號合作 深化歐洲航網。圖／長榮航空提供
長榮航空與波蘭航空共用班號合作 深化歐洲航網。圖／長榮航空提供

長榮航空本月9日起與星空聯盟夥伴波蘭航空啟動共用班號合作，範圍涵蓋長榮航空實際營運的台北桃園－成田、台北桃園－維也納航線，以及波蘭航空實際營運的華沙－維也納航線。繼2022年米蘭和慕尼黑開航後，長榮航空透過與波蘭航空共用班號合作，將航點擴增至－華沙蕭邦機場（WAW），提供旅客更多航班選擇，持續布建歐洲航網。

長榮航空首席副總經理廖至維表示，長榮航空自2013年加入星空聯盟以來，便致力於與盟友建立緊密合作關係，而與波蘭航空共用班號，正是長榮航空經營星空聯盟夥伴關係的重大成果。透過此次聯營合作，不僅往返台灣及波蘭兩地將更加便利，也可進一步促進雙邊觀光及商貿往來，熱絡台、波情誼。

台灣與波蘭於2015年完成通航協定後，雙方雖尚未有直航航線營運，但在歐洲各國對台友善氛圍升溫，以及中東歐積極尋求多元合作契機的背景下，終於促成雙方首次共用班號合作，此次合作不僅補足台灣至波蘭的航空連結，更為長榮航空布建東歐航網奠定關鍵里程碑，未來雙方亦有望進一步擴大合作，連結華沙與桃園，豐富旅客行程選擇。

經由此次合作後，旅客可透過長榮空官網購買每日由台北桃園飛往維也納的航班，搭配波蘭航空每日營運維也納－華沙航班，轉機至華沙，節省飛行時間。而波蘭旅客亦可搭乘波蘭航空班機至維也納後，轉乘長榮航空直飛台北桃園，或選擇經由日本成田銜接長榮航班來台灣，享有更靈活的航班搭配。

長榮航空說，隨著台灣半導體供應鏈持續深化全球布局，歐洲「晶片三角」逐步成形，中東歐地區亦成為企業關注的新興市場。長榮航空與波蘭航空此次共用班號合作，不僅強化台灣與東歐的連結，亦有助於突破歐洲新闢航點的營運門檻，達成產品組合多元化、航網彈性擴張，進一步提升長榮航空在歐洲市場的品牌能見度與競爭力。

長榮 波蘭 桃園

延伸閱讀

長榮航空與波蘭航空共用班號合作 深化歐洲航網

波蘭總統大選結果逆轉！川普支持的右翼候選人50.9%得票率勝出

長榮飛香港班機「煞車異常」168乘客受影響 長榮回應了

高雄長榮航空起飛「煞車異常」被迫停跑道 遭拖車拉回

相關新聞

因缺電而刻意說是小動物造成？台電引數字和作為闢謠

台電今表示，近年遇到停電時，經常有民眾質疑為「台電刻意放出小動物？風吹竹子也會造成停電？」無視台電同仁始終致力為民眾提供...

蝴蝶颱風最快下周生成 氣象署：往台灣東方海面北上 這時間距離最近

未來1周天氣會是以比較典型的夏季天氣型態為主，中央氣象署預報員葉致均表示，將會是高溫悶熱，上半天多雲到晴，午後注意會有短...

午後雷陣雨來了 16縣市大雨特報影響至晚上

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗至高雄地區及其他山區有局部大雨發生的機率，注意雷...

惡劣白牌車桃機拒檢害外籍客甩飛車外 驚動交通部長：嚴格管制

有民眾昨天深夜在桃園機場二航廈接機時，意外錄下一輛不合法白牌車，載了一名外籍遊客，準備離站時，遭警方攔下，沒想到駕駛還沒...

小型車考照要「指差確認」？公路局：並無此扣分項目

交通部公路局重申，小型車考照並無增加「指差確認」扣分項目，目前公路局正積極通盤檢討整體駕照管理制度。

酒精變貴發災難財？藥師：派頓酒精漲價一成還限量供應

國內新冠疫情升溫，學者預估，截至6月底將有91萬人染疫，民眾瘋搶防疫物資。不過，近期傳出業者疑似趁機哄抬酒精、快篩供應價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。