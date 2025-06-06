酒精變貴發災難財？藥師：派頓酒精漲價一成還限量供應

國內新冠疫情升溫，學者預估，截至6月底將有91萬人染疫，民眾瘋搶防疫物資。不過，近期傳出業者疑似趁機哄抬酒精、快篩供應價格，基層藥師協會理事長沈采穎指出，近期至藥局購買酒精民眾增加，但市占率排名前三的「派頓」，卻在今天開始調漲價格，「敏感時機漲價」，漲幅為一成。

沈采穎表示，近期酒精熱賣，她昨天原想多叫酒精，以供應民眾需求，但廠商表示，今天午夜12時起，酒精就要漲價，且採「限量供應」，每家藥局只能買一箱，其他酒精廠商雖還未提出漲價，「但是否跟進，打上問號」，且挑在疫情升溫時刻漲價，令人懷疑是否想「趁機發災難財」，建議政府介入查核。

「國內主要酒精生產廠商有3家，分別是醫強、派頓、生發，前2家市占率最高。」沈采穎表示，派頓開第一槍之後，是否帶動其他廠商跟著漲價，還不得而知，且本次漲價原因不明，廠商也未說明，她叫貨時才突然得知。由於近期第一線觀察，民眾酒精購買量上升，廠商可能觀察到類似現象，才決定漲價，「但這時機漲價，非常不合適。」

快篩供應價格也出現亂象。沈采穎表示，有藥師向她反應，近期食藥署新核發許可證的福爾快篩，不僅一次要買一整箱，共160盒，且供應社區藥局「進貨價」為每支110元，該價格與全聯賣給顧客價格相同，簡直是「大小眼」，面對高漲家用快篩需求，難道要藥師直接去全聯買來賣給民眾？政府以市場自由機制為由說明漲價、價格不一情況，但疫情升溫，政府有責任設法避免防疫物資價格亂象。