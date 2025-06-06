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首波梅雨讓蓄水下降仁義潭、蘭潭水庫止渴 水位漸回升

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
首波梅雨讓蓄水下降蘭潭水庫水位漸回升。記者魯永明／攝影
首波梅雨讓蓄水下降蘭潭水庫水位漸回升。記者魯永明／攝影

去年下半年接二連三颱風，為嘉義帶來豐沛雨水，仁義潭、蘭潭水庫罕見枯水期不枯，但年初至今降雨少，仁義潭、蘭潭水位直直落，2座水庫蓄水率剩36.513%，最近首波梅雨報到，水利署南區水資源分署統計，2日至今累計降雨28毫米，預估增加154萬噸水量，讓水庫止渴。

南區水資源分署說，目前嘉義區水情正常，每天需民生及工業用水25至30萬噸，南區聯合調度管控用水，目前台南曾文及烏山頭水庫合計還有超過6成、合計逾3億噸以上用水，每天調度曾文、烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫水源，支援嘉義區15萬噸用水，嘉義區2水庫每天只出水10萬噸。

嘉義區蘭潭、仁義潭聯合供水，目前蓄水量回升到1387萬噸，蓄水率由3成多升到40.94%，若以嘉義區每天出水10萬噸計算，這波雨勢增加154萬噸水，可增加供應半個月以上，水情燈號會根據水庫聯合運用情形調整，定期滾動式檢討，水資源珍貴，呼籲民眾節約用水。　

每到枯水期，蘭潭水庫淹沒區的百年巫家古井就會浮現，成為民眾觀察枯水指標，有如日月潭水庫九疊蛙指標，水公司為仁義潭清淤將水引進蘭潭，但民眾發現巫家古井快露頭，這波降雨，讓古井暫時不會浮現。

巫家祖先是大陸潮州府饒平縣客家人，早期定居蘭潭小公園下方淹沒區，日治時期巫家聚落土地被徵收成水庫淹沒區，巫家主要房舍都沉入水底，水井在枯水時才會浮現。

首波梅雨讓蓄水下降仁義潭水庫水位漸回升。記者魯永明／攝影
首波梅雨讓蓄水下降仁義潭水庫水位漸回升。記者魯永明／攝影

蘭潭 烏山頭水庫 梅雨 嘉義

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