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蝴蝶颱風最快下周生成 氣象署：往台灣東方海面北上 這時間距離最近

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
未來1周天氣會是以比較典型的夏季天氣型態為主，將會是高溫悶熱，上半天多雲到晴，午後注意會有短暫雷陣雨出現。本報資料照片
未來1周天氣會是以比較典型的夏季天氣型態為主，將會是高溫悶熱，上半天多雲到晴，午後注意會有短暫雷陣雨出現。本報資料照片

未來1周天氣會是以比較典型的夏季天氣型態為主，中央氣象署預報員葉致均表示，將會是高溫悶熱，上半天多雲到晴，午後注意會有短暫雷陣雨出現。

今年首颱蝴蝶遲未生成，葉致均表示，下周開始，菲律賓東方海面會有熱帶系統發展的機率，不排除形成熱帶性低氣壓或颱風，對於下周天氣有變數存在，要注意這個天氣系統發展的變化。

目前鋒面系統已經遠離，葉致均表示，中部以北、東北部雲量稍微多一點，海峽這側包括澎湖、西半部沿海有些對流雲系發展當中，所以今天上半天中南部沿海、澎湖可能有零星降雨出現，午後各地有短暫雷陣雨。

葉致均表示，在南海到菲律賓東方海面是一個大的低壓帶，洋面上有熱帶雲系發展當中，預期可能有熱帶系統發展情形出現，最快下周會有逐漸發展的狀況，不排除形成熱帶性低氣壓或颱風的機會，未來路徑上可能還是要視到時候熱帶系統發展的位置，以及整個太平洋高壓勢力上而定，可能會影響台灣下周後期的天氣。

至於是否會影響台灣，葉致均說，如果說熱帶系統距離菲律賓東方海面比較近，太平洋高壓勢力若沒有這麼慢減弱，可能在北上過程當中，可能會距離台灣比較近一點。假如說距離菲律賓東方海面比較遠一點，以及太平洋高壓明顯東退，這個熱帶系統就會局離台灣比較遠一點，會是下周關注重點。

未來降雨趨勢，葉致均表示，今天中南部沿海、澎湖可能還是有零星降雨，各地午後雷陣雨為主，中南部和各地山區留意局部大雨發生機會。明天到下周一，上半天多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。周末偏南風為主，降雨熱區包括北部地區和各地山區，留意較大雨勢發生。

葉致均表示，清晨受到偏南風以及陸風輻合作用之下，中南部也有零星降雨情況，東半部午後降雨持續到比較晚，晚上沿海地區可能有零星降雨。這個雨勢在明天、周日會比較明顯，預計下周一水氣逐漸減少，午後雷陣雨有逐步減緩趨勢。

他說，菲律賓東方海面的熱帶系統，目前逐漸形成，往台灣東方海面逐漸北上。所以，從下周二開始，台灣附近風場上轉為偏東風為主，東半部和恆春半島會有零星短暫降雨出現，午後山區留意短暫雷陣雨。

葉致均表示，最快下周三晚上，慢則下周四，這個熱帶系統可能離台灣比較近一點，所以在受到這個熱帶系統影響之下，北部、東半部降雨情形可能會變得比較明顯一點，其他地方以午後山區雷陣雨為主。下周後期天氣上的變化，視熱帶系統距離台灣遠近而定。

溫度趨勢，他表示，未來1周沒有明顯的冷空氣影響，各地高溫上可以來到30度以上。

葉致均表示，明晚到周日清晨，金門、馬祖可能會有低雲或霧影響能見度，要留意航班資訊。下周三開始受到熱帶系統影響之下，東半部、恆春半島沿海有長浪發生機會，前往海邊活動留意安全。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
。本報資料照片
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颱風 菲律賓 氣象署

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