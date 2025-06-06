【重磅快評】髒手不該碰食物 政府卻退太快賠上全民健康

這本來該是一個獲得掌聲的良善政策，未料還未上路卻變成一場投降秀。

衛福部食藥署日前修正《食品良好衛生規範準則》，規定若食品從業人員「調理即食食品時，同時或接續接觸金錢」者，可處六萬元以上、二億元以下罰鍰。初犯罰六萬，違規次數愈多，罰則愈重。這條規定出發點絕對正確，在專業上也無懈可擊，因為錢真的髒。

一張紙鈔上的細菌數目遠高於馬桶座，每天拿錢、找錢、收錢，手上沾滿病菌，再去接觸滷味、三明治、蚵仔煎…難道是我們對台灣這個「美食王國」的日常定義？但上述政策甫一發布，馬上遭夜市攤販、地方民代反彈。結果政府秒退縮，宣布「先不開罰，以輔導為主」，且還未設輔導期限，無異宣告這項政策還未上路就喊停。

我們要問的不是「是不是罰得太重」，而是：這條規定錯了嗎？它傷害了誰的健康還是損及誰的票倉？政策轉彎的速度之快，不禁令人懷疑，台灣的食安政策，到底是建立在專業標準，還是建立在「不要惹怒人」的本能反應上？

事實上，收錢之後直接用髒手碰食物，本該是餐飲從業人員的禁忌，不需等到法規來規範。許多國家早有相關作法，日本街邊攤販早年就分工明確，甚至設有找零機，台灣也有不少攤販會主動戴手套、或用餐夾避免手部接觸。由此可知，這不是做不到，而是肯不肯做。

商家若真在乎營運效率，就應該歡迎政府推動改變，例如鼓勵使用行動支付。使用LINE Pay、街口、台灣Pay，交易快、免找零、又不用怕病菌傳染。總是有好辦法讓小攤販逐步邁向現代化攤商，而此時正是改變的契機。

政府應該做的是拿出魄力，配套上桌，包括設輔導期、提補助、辦教育訓練，推動自助找零、分工作業或強化無現金支付環境，然後明確告知業者，三個月後或半年後，新制上路，全面執行。而不是在壓力下決定無限期輔導至攤商接受為止，最後只能靠「自律」和「呼籲」苟延殘喘。

合理的公共衛生標準不該被渲染成「擾民」、「官逼民反」的劇碼，更不該為了誰的方便，就放棄全民的健康。

台灣曾是全球防疫的模範生，業者在碰過髒錢後再拿食物，這個畫面不該繼續出現在夜市與小吃攤。這不是挑毛病，是最基本的衛生底線。政府不必退縮，商家也不該逃避，這是台灣該走向現代飲食安全文明的起點。