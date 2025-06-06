中榮遭斷頭有跡可循？社協分析醫學中心門診成長前三名

個別醫院總額今年上路，其中台中榮總服務爆量遭斷頭，盈餘減少3億多元，但健保署指出，實際收入比去年同期成長7.9%，多了2.5億元。社區醫院協會統計今年第一季醫學中心門診量增幅前第三名，分別是高醫大附醫、中國附醫，台中榮總第一季門診成長率達8.22％，位居第三名。

個別醫院總額係以去年同期醫療服務量能為基準點，乘以成長幅度，如健保申報點數超過原先額度，依「3階段折付制度」逐級打折，一旦爆大量，超過3階段，則完全不予給付。

健保署長石崇良日前指出，中榮今年第一季申報37.64億點，實際收入34.37億元，所謂「斷頭」是指兩者間3億多元的差異，但去年中榮第一季收入81.85億元，今年其實還多了2.5億元。他也提到，希望醫學中心把重心放在「急、重、難、罕」，把門診輕症患者下轉，目標把現在門診營收占比從平均55%，降到50%以下。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，根據健保申報資料進一步分析，中榮今年第一季的門診營收，跟去年同期相比成長8.22%，位居全台醫學中心第三名。僅次於高醫大附醫的20.88%，以及中國附醫的8.52%。他補充，高醫大附醫是否因為大同醫院經營權轉移等因素影響，導致門診成長較高，尚需進一步分析。

朱益宏說，健保開辦初期，平均門診營收占比僅45%，並且未排除急、重、難、罕，經過多年發展，現在卻高達55%。醫學中心變成超大型門診相當諷刺，應該透過政府制度引導慢慢調整門診營收占比。

「不只是健保署透過給付手段達成，衛福部醫事司也應透過醫學中心評鑑，將門診輕症比率列為扣分項目」，朱益宏指出，衛福部前部長薛瑞元曾經提到，醫院評鑑發現各醫院分數接近，鑑別度已降低，或許可以考慮從此處著手，門診輕症占比過高，可列為醫院評鑑扣分事項。