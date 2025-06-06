影／基層藥師監院陳情 捍衛民眾用藥安全及藥師工作權

衛福部3月18日公告藥事法第103條的解釋令，讓中藥商等從業人員修習中藥課程達標後，就可繼續經營中藥販賣業務。基層藥師協會理事長沈采穎今天帶領多位藥師到監察院陳情，認為衛福部未盡主管機關應有責任，忽視醫療安全與公共健康，監委應該依法行政，糾正、甚至彈劾不適任的衛福部長邱泰源及中醫藥司長蘇奕彰。

沈采穎表示，中藥也是藥，只要藥品的原料、製造、販售都要受藥事法的約束，攸關民眾用藥安全，政府的管理也要依照藥事法，應由藥師管理，衛福部的解釋令違法擴大解釋，把行政解釋令當成法律，無視中藥師經過嚴謹國家考試的專業管理，衛福部若偏重商業發展考量，而忽視醫療安全與公共健康，恐有錯置自身角色之虞，似背離衛生主管機關首長職責，希望衛福部撤銷藥事法第103條的解釋令，監委也應依法行政，糾正、甚至彈劾不適任的衛福部長邱泰源及中醫藥司長蘇奕彰。 基層藥師協會理事長沈采穎（左二）今天帶領多位藥師到監察院陳情，認為衛福部3月18日公告藥事法第103條的解釋令違法，忽視醫療安全與公共健康。記者潘俊宏／攝影