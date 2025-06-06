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飯後吃水果是「自以為健康」！營養師揭食用黃金時機：吸收力滿點

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師程涵宇指出，水果在早上吃效果最好。 示意圖／Ingimage
營養師程涵宇指出，水果在早上吃效果最好。 示意圖／Ingimage

飯後來一份水果，感覺健康又無負擔？營養師程涵宇在臉書粉專指出「水果的黃金時機，其實是早餐空腹的第一口」。程涵宇表示許多人習慣把水果當成飯後甜點，包括自己以前也是這樣，晚上一邊啃水果一邊「自以為很健康」，看到研究才發現原來吃錯時機！

程涵宇指出早上剛醒來，腸胃就像剛開機的電腦，不僅速度快、反應靈敏、吸收力更是滿點，這時吃高C水果，維生素C吸收效率不僅超高，還會連帶著鐵和鈣一起吸收，把整體營養升級得更完整。

程涵宇補充，根據國健署《我的餐盤》建議，每天蔬果應佔餐盤的一半，不過通常外食族早餐容易選擇高油、高澱粉組合，蔬果攝取不足。然而長期水果攝取不足，可能導致皮膚問題、便秘、免疫力下降，甚至影響腸道健康與學習能力，造成「營養空心」危機。

程涵宇強調，早餐加一份「高營養密度」的蔬果，就能快速補回來。「高營養密度」指的是在同樣熱量下，食物所含的營養素種類和含量較高，例如奇異果、羽衣甘藍，熱量低但營養密度高，還有像奇異果有超過20種營養素、高維生素C，還有膳食纖維可幫助顧腸道、穩情緒、撐住整天的體力。

她建議早餐水果可以挑選3類，包括高維生素C，能穩定情緒、減壓抗氧化、提升專注力；高水溶性膳食纖維，可以養出好菌、促進消化腸道健康、支持大腦發展提升保護力；高營養密度的水果只要小小一口，就能高效補充大大能量。

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