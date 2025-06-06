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女星批急診態度差惹議 Cheap：就缺人了 除非快死「是在叫什麼」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
急診室示意圖，非新聞所指醫院。聯合報系資料照片
急診室示意圖，非新聞所指醫院。聯合報系資料照片

八點檔女星文汶日前因女兒發高燒去掛急診，她事後在臉書發文批該醫院「整個急診室亂七八糟的慌亂」、「從醫師到護理師品質管理有夠糟糕」，引發熱議。百萬網紅「Cheap」表示，笑死，台灣的急診就在缺人了，新聞在報66個急診醫生出走，「啊就沒人了是要怎樣？」急診除非快死了，要不然就是慢慢等，「是在叫什麼」。

文汶在臉書分享帶女兒掛急診的經驗和心情，她表示，看診態度不敢恭維，「這家醫院我們能不去就不去」，還說「我自己來醫好比較快」。她在意的不是等候時間，而是看診與問診過程中溝通態度，「醫生看都沒看我」、語氣冷漠。急診室叫囂聲不間斷，護理師跟其他患者吵得不可開交，最後出動警員至現場協調。

Cheap表示，文汶上網抱怨，被罵後改口是希望能有人本關懷、同理患者、多一份視病如親的心念。「急診要多安靜？」急診本來就是戰場，有手斷掉的、車禍的、食物中毒的，是要多安靜？「要安靜可以去安寧病房，因為大家沒力氣吵」。

「還討論治療方針，要討論不會去掛門診喔？急診還要人本關懷？」Cheap表示，這是急診，不是心理諮商。

網友表示，「我上次去急診超快耶，如果和我一樣氣胸的話」、「還是很多人以為醫療業是服務業」、「『我自己來醫好比較快』，那就自己解決，不要浪費醫療資源啊」、「就是因為這種台灣鯛的噁心心態，才導致醫護們離開醫療業，自己把小孩顧到發燒，還有臉發這種垃圾文，真的好噁心」、「我在澳洲，有次半夜頭痛上吐下瀉，去看急診，等了7小時還沒輪到我，結果等到不痛不吐了」、「還願意待在如今的醫院急診的醫護人員，都該稱一聲活菩薩了」。

也有網友說，「有時候真的羨慕外國的急診，他們急診是急診，我們的急診是服務業，還會有個QR code讓患者評比服務態度，看到這個滿腦問號」、「急診是救命用的，不是來享受服務的。人手本來就不足，還要求人本關懷是搞錯重點。要討論病情、要求安靜，請掛門診，不要為了流量亂罵醫護人員」、「急診每天都像在打仗，最近疫情又起來，能緩解病情就不錯了，再嫌以後可能就沒有本國籍的願意幹醫院了，吃力不討好，我幹嘛不去外面診所，時薪還比醫院高兩倍以上呢」。

發燒 患者 Cheap

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