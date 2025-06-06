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首颱蝴蝶最快下周生成 不排除「接近台灣附近」 專家曝可能時間點
終於擺脫梅雨鋒面，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到周日為午後局部大雷雨的天氣型態，各地山區有機會出現較大雨勢，平地以中北部、宜蘭到花蓮一帶受影響較大，尤其是大台北一帶，可能要小心午後熱對流發展所帶來的降雨情況。
吳聖宇表示，入夜後雖然熱對流會逐漸消散，但是一直到隔天的清晨上午這段期間，因為偏南到西南風帶來的水氣，配合海陸風局部環流，在中南部沿岸地區有可能出現局部降雨的現象。
整體的天氣變化以午後熱對流雷雨為主，吳聖宇表示，在太平洋高壓更為顯著的伸展過來之前，這種日夜降雨區域不同是常見的現象。要等到太平洋高壓更穩定的影響台灣，大環境風向改變為偏南到東南風，中南部沿海夜晚清晨出現的降雨才會告一段落。
這幾天溫度將會較為炎熱，吳聖宇表示，各地高溫普遍上看32至34度或以上，午後雷雨出現的地方才有機會稍微降溫，加上濕度高，潮濕悶熱的感受比較明顯。
展望下周的天氣變化，他說，下周一、下周二可能維持午後容易有雷雨的天氣，但是到了下周三到下周五的天氣，視南邊的熱帶擾動發展、移動的狀況而定。
而今年首颱「蝴蝶」遲未生成，吳聖宇表示，目前各預報模式，仍然普遍都有預測到熱帶擾動會發生，並且有進一步增強為熱帶低壓或颱風的機會。路徑預報目前仍然有較大的差異，大致沿著太平洋高壓邊緣北上的機會很高，因此存在接近台灣附近的可能性，時間點則是普遍預估落在下周三到下周五之間。
不過，吳聖宇表示，因為擾動的雛形以及季風低壓槽建立的情況尚未開始明確，因此會以何種路徑經過台灣附近仍充滿變數。下周要留意南方熱帶擾動發展以及路徑預報變化的情況，尤其下周三之後安排行程特別注意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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