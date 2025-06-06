夏日養顏美容、青春美麗大爆發！掌握五大關鍵字 找回自信魅力

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

走出冷氣房還不到五分鐘，整個人快要當場登出、黏膩登場，還附贈「陽光+汗水失控」雙重Combo，夏天的養顏根本不是選不選的問題，是你不做就得面對整天狀態低下的生存挑戰！

面對高溫、陽光、不穩定與灰塵四面埋伏，整個人就像被困在夏日保健逃脫密室，一個步驟錯誤，就直接Game Over。那到底要怎麼保住你的清爽氣質，不讓自己從清新轉向狼狽？

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查過去一年（2024/05/09~2025/05/08）「夏季養顏美容」的熱門關鍵字，除了可以看到養顏美容的困擾之外，還有不少人關注保養品、保健品話題，不論是成分和質地，還是調理、平衡、省時、多效等功能，從這些字可以看出來，大家最在意的，無非就是「能不能找到平衡、能不能調整好狀態或方便程度」等。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

夏天一到，高溫悶熱的天氣讓人一走出門就汗流浹背。為了對抗炎熱，防曬乳與遮陽傘成了每日必備，不只是避免曬黑，更是為了不要過度曝曬而受傷。

還有另一部分消費者，除了防曬乳與遮陽傘以外，還會購買各式各樣的養顏美容與保健品，作為夏日營養補給的好幫手，其中醇耀妍在網路上話題度高。從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看「醇耀妍」近一年網路好感度，正面聲量為2,113筆、負面聲量為77筆，網路好感度(P/N)值高達27.44。

醇耀妍plus+濃萃飲冰晶透白版擁有148種營養物質，包含超級白藜蘆醇、冰晶白番茄、自然越桔（熊果素），讓你成為焦點、自信散發；醇耀妍真蠶絲煥白版內含專利蠶絲蛋白、穀胱甘肽及洛神花萼萃取成分，成為許多女星、媽媽們趨之若鶩的關鍵秘訣。

其中網友對於醇耀妍Plus+濃萃飲冰晶透白版給予熱烈好評，「飲用的味道很好入口，攜帶非常方便，一天一包，隨時想起隨時拆開飲用」、「放在隨身包包，攜帶很方便，直接飲用，也可以試試搭配氣泡水或果汁，一起超好喝的」。

二、關鍵字｜喝水、水分

長時間待在冷氣房或季節轉換時，常常乾燥到緊繃，連上妝都卡粉。這時候，水分補給就是救星，像是我們必須每天喝水一樣，尤其夏天更應該計算好每日有沒有喝足夠飲水目標。

三、關鍵字｜油脂、角質

你有發現到了午後T字部位開始出油，臉上卻還是乾乾粗粗的？其實是因為油脂與角質堆積。選擇適當的洗面乳或相關妝品來清潔與溫和去角質，讓你的毛孔呼吸、促進新陳代謝，幫助後續的妝品更好吸收。別讓老廢角質成為肌膚透亮的絆腳石，做好基礎清潔才是真正的保養關鍵。

四、關鍵字｜溫和、舒適、呵護、吸收、清新、平衡

示意圖／Freepik

夏天悶熱，狀態容易不穩定，每個人對於保養需求可能不只一種，主打多功能合一、溫和舒緩調理的產品成為眾人首選。

參考個人所需之外，外用的保養品、妝品建議可以挑選輕盈、細緻、易吸收的質地，不但清爽不黏膩，還能保持肌膚油水平衡，為身體注入美麗補給，調節生理機能，在炎夏中從容展現自信神采。

五、關鍵字｜省時、多效、合一

夏天熱又忙碌，保養不能太繁瑣，這時「省時」、「多效」、「合一」的青春美麗的方案就是關鍵！一款能輕鬆達到養顏美容、營養補給目的的保健品就顯得超級重要，讓你用少少的時間完成夏季的基礎營養補給。

除了外出防曬必備的防曬乳與遮陽傘，還有外用保養品的品項聰明挑選使用，保健品的部分也要精準的來使用，例如受到許多部落客推薦的醇耀妍Plus+濃萃飲冰晶透白版，為夏季女性打造，維持好狀態、自信神韻，一包多重營養，輕鬆補給日常需求。許多網友飲用後分享，「我自己很喜歡在通勤前或午休時來一包，冰冰涼涼的口感超順口，酸酸甜甜就像在喝果凍飲料，喝完整個人都清爽起來」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月09日至2025年05月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『夏季養顏美容』、『醇耀妍』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。

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