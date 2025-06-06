「算命」揭罹癌風險 5大QA認識基因檢測

隨著NGS基因檢測問世，精準健康時代來臨，據統計，約10%癌症屬於遺傳性癌症，專家表示，10大癌症半數患者適用執行遺傳性癌症風險檢測，中央社整理5大QA走進癌防新紀元。

精準醫療成國際趨勢，檢測扮演重要角色，次世代基因定序（NGS）成重要工具，健保自去年5月起，將19種癌別納入健保給付，每人每癌別終生給付1次，協助癌友尋找合適治療方式。NGS不僅是用藥尋找利器，更是遺傳性癌症風險評估，讓預防性醫療注入新力量。

Ｑ：所有癌症都有遺傳性嗎？

Ａ：台北馬偕醫院乳房醫學中心主任張源清說，約10%癌症屬於遺傳性癌症。基因變異有50%機會遺傳給下一代，可能造成家族成員罹癌比例偏高，或發生年齡較一般人早。以乳癌、卵巢症、大腸癌為例，若一等親患病，自身患病風險將大大增加，乳癌2倍、卵巢癌1.4至2倍、大腸癌2至3倍。

Ｑ：基因檢測是癌症診斷工具？

Ａ：基因檢測不等於癌症診斷工具。生技產業經理賴孟劭說，癌症診斷方式有「生化檢驗」，包含細胞抗原免疫分型、全血細胞計數等，「影像學」診斷工具為電腦斷層掃描（CT）、核磁共振（MRI），另外還有組織採驗。

基因檢測大致可分為2大用途，包含「治療型」與「預防型」，前者協助確診癌症的病人找尋合適藥物，或病情監控；後者可做風險預測，針對具癌症家族史民眾，儘早評估遺傳風險，以利提早執行預防醫療計畫，有助降低帶因者乳癌、卵巢癌等相關癌症死亡率。

Ｑ：遺傳性癌症基因檢測有年齡限制嗎？

Ａ：遺傳性癌症基因檢測，只需要4至8毫升的血液，不需要做非常多次，做1次檢測即可，賴孟劭建議18歲以上成年民眾執行，心理相對成熟，可以面對檢測的結果。檢測結果是釐清是否攜帶增加癌症風險的基因變異，並不意味一定會得癌症。

Ｑ：遺傳性癌症基因檢測陰性就完全不會得癌症嗎？

Ａ：當基因檢測結果是陽性，代表可能有較高的風險罹患某些癌症，可以與醫師討論減少風險的策略，如定期篩檢或改變飲食生活習慣；陰性結果意味並未發現與癌症風險相關的已知基因變異，但生活方式及環境因素仍是重要的罹癌影響因子。

Ｑ：基因檢測方式多該怎麼選擇？

Ａ：遺傳諮詢師魯筱筠說，目前常見腫瘤標誌物檢測多用於癌症病患監控與病程追蹤，不適合作為癌症風險預測工具，NGS技術則是全面性風險評估，能同時分析點突變、大片段缺失與複製數變異等不同形式，提供醫師更全面判讀，適合用於初步的風險評估與高風險族群預防介入。