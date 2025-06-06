恐影響台灣！首颱「蝴蝶」估下周生成 氣象專家：路徑可能靠近東部
今年第1號颱風「蝴蝶」可能於下周生成，目前還不能確定是否會生成颱風，但無論是否成颱，下周開始都將帶來顯著降雨，預計對花東及恆春半島影響最明顯。氣象專家林得恩今(6)日上午於臉書示警，認為首颱若形成，恐對台灣造成影響，路徑會非常靠近台灣東部外海，甚至更靠近台灣陸地。
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」po文指出「今年首颱，就可能對我們會有影響」。認為從「歐洲ECMWF」最新數值模式模擬結果顯示，下周二(10日)之後，太平洋高壓軸線明顯西伸，高壓邊緣的東南風將與原本就在南海附近的西南風交會，在南海至菲律賓島嶼附近海域形成「季風低壓槽」。
林得恩指出，根據過去監測的經驗，這種季風低壓槽經常是熱帶擾動或颱風生成至發展的溫床，使得今年首颱有非常大的機會在本(6)月就「冒出頭」。
他解釋，歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，熱帶擾動92W位於菲律賓東部外海，由於所處海域的海溫達攝氏30至32度高溫，垂直風切小，環境屬中等至有利於再發展的條件，因此成颱機會高。
至於會如何影響台灣？林得恩表示，因為後續循環境駛流場導引，由南向北前進，路徑可能會非常靠近台灣東部外海，甚至更靠近台灣陸地，這波太平洋高壓勢力消長會是主導「蝴蝶」如何移動的關鍵。
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