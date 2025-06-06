快訊

恐影響台灣！首颱「蝴蝶」估下周生成 氣象專家曝最新路徑

如何健康長壽？專家曝自己僅改變1事 就讓生理年齡減10年

Google用AI改造搜尋 「零點擊」的網路是重生或毀滅？

恐影響台灣！首颱「蝴蝶」估下周生成 氣象專家：路徑可能靠近東部

聯合新聞網／ 綜合報導
氣象專家示警今年若首颱「蝴蝶」形成，可能會影響台灣。 聯合報系資料照
氣象專家示警今年若首颱「蝴蝶」形成，可能會影響台灣。 聯合報系資料照

今年第1號颱風蝴蝶」可能於下周生成，目前還不能確定是否會生成颱風，但無論是否成颱，下周開始都將帶來顯著降雨，預計對花東及恆春半島影響最明顯。氣象專家林得恩今(6)日上午於臉書示警，認為首颱若形成，恐對台灣造成影響，路徑會非常靠近台灣東部外海，甚至更靠近台灣陸地。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」po文指出「今年首颱，就可能對我們會有影響」。認為從「歐洲ECMWF」最新數值模式模擬結果顯示，下周二(10日)之後，太平洋高壓軸線明顯西伸，高壓邊緣的東南風將與原本就在南海附近的西南風交會，在南海至菲律賓島嶼附近海域形成「季風低壓槽」。

林得恩指出，根據過去監測的經驗，這種季風低壓槽經常是熱帶擾動或颱風生成至發展的溫床，使得今年首颱有非常大的機會在本(6)月就「冒出頭」。

他解釋，歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，熱帶擾動92W位於菲律賓東部外海，由於所處海域的海溫達攝氏30至32度高溫，垂直風切小，環境屬中等至有利於再發展的條件，因此成颱機會高。

至於會如何影響台灣？林得恩表示，因為後續循環境駛流場導引，由南向北前進，路徑可能會非常靠近台灣東部外海，甚至更靠近台灣陸地，這波太平洋高壓勢力消長會是主導「蝴蝶」如何移動的關鍵。

颱風 蝴蝶 天氣動態

延伸閱讀

律師讚王文洋認子付千萬「根本暖男」 一票人哭：5歲童年收比我高

高中生造假「最佳辯士」遭取消入學 律師嘆畫蛇添足：提早接受社會鐵拳

你也這樣？臉上痘痘長不停 營養師推薦「抗痘5果」一次看

長榮海運vs.華航地勤怎麼選？ 過來人選它不後悔：體驗過工作氣氛就知道

相關新聞

首颱蝴蝶最快下周生成 不排除「接近台灣附近」 專家曝可能時間點

終於擺脫梅雨鋒面，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到周日為午後局部大雷雨的天氣型態...

女星批急診態度差惹議 Cheap：就缺人了 除非快死「是在叫什麼」

八點檔女星文汶日前因女兒發高燒去掛急診，她事後在臉書發文批該醫院「整個急診室亂七八糟的慌亂」、「從醫師到護理師品質管理有...

女星批急診室「亂七八糟」遭炎上 醫認證是戰場：輕症別來受折騰

八點檔女星文汶日前帶發高燒的女兒到新北一家醫院掛急診，事後發文批該醫院急診室「亂七八糟的慌亂」、「我自己來醫好比較快」，...

颱風下周有機會生成！歐美預測朝琉球群島方向 賈新興曝關鍵觀察重點

今年1至5月都沒有颱風生成，至於首颱蝴蝶最快何時形成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「H...

恐影響台灣！首颱「蝴蝶」估下周生成 氣象專家：路徑可能靠近東部

氣象專家林得恩今(6)日上午於臉書示警，認為首颱若形成，恐對台灣造成影響，路徑會非常靠近台灣東部外海，甚至更靠近台灣陸地。

認識季風槽 鄭明典用1張圖科普：常會形成熱帶氣旋

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，太平洋高壓南側是穩定的偏東風，氣候學上稱為「信風」。跨赤道而來的西風是北半球的「夏季風」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。