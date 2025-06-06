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颱風下周有機會生成！歐美預測朝琉球群島方向 賈新興曝關鍵觀察重點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天，清晨彰化以南易有零星短暫雨，午後彰化以北及宜花東有局部短暫陣雨。本報資料照片
明天，清晨彰化以南易有零星短暫雨，午後彰化以北及宜花東有局部短暫陣雨。本報資料照片

今年1至5月都沒有颱風生成，至於首颱蝴蝶最快何時形成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，綜合各模式研判，觀察周日至下周五南海至菲律賓東方外海，環境有利颱風的生成。

他說，與前一次預報比較，歐美模式均預測其朝琉球群島的方向前進，目前預報不確定性仍高，需持續觀察其後續發展及移動趨勢。關鍵觀察重點，下周一至下周三太平洋高壓減弱的趨勢。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，清晨彰化以南易有零星短暫雨，午後彰化以北及宜花東有局部短暫陣雨，南投以南山區亦有零星短暫雨。周日至下周一，清晨西半部多雲偶有零星毛雨，午後各地山區、北北基桃及宜花東有局部短暫雨。下周二，午後各地有局部短暫陣雨。下周三午後，台中以南山區有零星短暫雨。下周三深夜至下周四受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，台中以北、南投以南山區及宜花東有局部短暫雨。下周五至15日，受西南水氣移入影響，深夜至隔天清晨西半部易有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，6月中旬台灣降雨有偏多的趨勢，尤其是嘉義以南。下旬降雨轉偏少，7月上旬至中旬南方水氣有增多的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 賈新興 氣象署

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