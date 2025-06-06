去年凱米颱風5天前就預測會侵台 氣象署曝關鍵是「AI」

颱風季即將來臨，颱風會不會來、什麼時候影響、風雨會有多強，中央氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書粉專表示，愈早掌握，就愈能提前準備、減少損害。這幾年，氣象署多了強力新助手：AI氣象預報模型。

氣象署說，還記得去年幾個來勢洶洶的颱風嗎？像氣象署首報報到雨量1800毫米的凱米颱風、龜速前進又走出罕見路徑的山陀兒，還有歷史上最晚以強颱登陸的康芮，每一個都考驗著預報與應變能力。

傳統的天氣預報，氣象署表示，依賴運用描述大氣運動的數學公式，在超級電腦中大量運算來得到未來的天氣狀況，我們把這類型的預報方式叫做數值天氣預報。

而AI氣象預報模型，不是靠傳統的數學公式，氣象署表示，而是從大量歷史氣象資料中「學習」，找到颱風移動的潛在規律。在預測颱風3至5天後的路徑方面，它表現特別亮眼，準確率經常比傳統數值天氣預報更高。

氣象署舉例，像是2024年的凱米颱風，AI氣象預報模型在5天前就已成功預測其可能侵台的趨勢。氣象署從去年開始，也正式將AI氣象預報模型納入官方預報的參考工具之一。

不過，AI還在進化中，氣象署表示，目前對颱風強度、小範圍地形效應，或突發性強降雨等「短時劇烈天氣」的掌握仍有挑戰。

氣象署表示，因此，現代氣象預報已不靠單一模式，而是綜合各國傳統全球數值天氣預報（解析度在10至25公里）、大量的AI氣象預報模型（25公里），加上氣象署自研的高解析度數值天氣預報（1至3公里），彙整上百種模擬結果作為「大數據颱風預報」，並由資深預報員進行專業判斷，確保資訊的可靠性與可用性。

氣象署長期以來致力於提升颱風與劇烈天氣的早期預警能力，氣象署表示，持續強化預報技術與資訊傳達，也讓颱風資訊更直覺易懂，使民眾能夠及早因應、減少災害風險，這也與世界氣象組織（WMO）近年提出的「全民早期預警（Early Warnings for All, EW4All）」理念不謀而合。

氣象署表示，例如去年推出的「颱風暴風可能到達時間」，就能幫助民眾了解颱風大致何時可能帶來強風影響，有助及早準備、避災應變。「人類智慧+大數據預報（含AI）+機率風險觀念=更好的早期預警」。