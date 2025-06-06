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今天高溫炎熱午後雷陣雨 周末起關注熱帶擾動發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地今天多雲，午後有局部短暫雷陣雨，高溫更加回升，東半部高溫約30度，西半部約30至33度，南部近山區溫度會再更高一些，感受悶熱。聯合報系資料照
各地今天多雲，午後有局部短暫雷陣雨，高溫更加回升，東半部高溫約30度，西半部約30至33度，南部近山區溫度會再更高一些，感受悶熱。聯合報系資料照

天氣逐漸好轉，中央氣象署說，今天水氣仍稍多，清晨至上午西半部沿海地區有零星降雨機率，各地大至為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部大雨發生的機率；各地高溫更加回升，東半部高溫約30度，西半部約30至33度，南部近山區溫度會再更高一些，感受悶熱，低溫普遍24至26度。

明天至下周一環境為偏南至西南風，水氣略微減少，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，在山區還有近山區發生大雨的機率較大，明天西半部山區有局部大雨發生的機率，周日北部地區及中部山區亦有局部大雨發生的機率；清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

下周二至下周四環境為偏南至東南風，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周五至15日風向為偏南風至西南風，水氣偏多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明晚至周日晨金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，周末交通往返留意航班資訊。

至於下周是否有颱風生成？氣象署說，本周末至下周菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，惟發展強度及位置仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態，及是否有南方水氣北上影響台灣附近的天氣。

高溫 氣象署

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