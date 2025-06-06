聽新聞
0:00 / 0:00
今天高溫炎熱午後雷陣雨 周末起關注熱帶擾動發展
天氣逐漸好轉，中央氣象署說，今天水氣仍稍多，清晨至上午西半部沿海地區有零星降雨機率，各地大至為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部大雨發生的機率；各地高溫更加回升，東半部高溫約30度，西半部約30至33度，南部近山區溫度會再更高一些，感受悶熱，低溫普遍24至26度。
明天至下周一環境為偏南至西南風，水氣略微減少，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，在山區還有近山區發生大雨的機率較大，明天西半部山區有局部大雨發生的機率，周日北部地區及中部山區亦有局部大雨發生的機率；清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區亦有局部短暫陣雨。
下周二至下周四環境為偏南至東南風，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
下周五至15日風向為偏南風至西南風，水氣偏多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
明晚至周日晨金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，周末交通往返留意航班資訊。
至於下周是否有颱風生成？氣象署說，本周末至下周菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，惟發展強度及位置仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態，及是否有南方水氣北上影響台灣附近的天氣。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言