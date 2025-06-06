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今年首颱「蝴蝶」最快下周飛舞 粉專：若不幸侵台、雨量是關注重點

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今年首颱「蝴蝶」最快下周飛舞 粉專：若不幸侵台、雨量是關注重點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各國模式預報下周將有熱帶系統，對於颱風下周現蹤機率有共識。但具體路線或走向，要等低壓系統真正成形再判斷。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
各國模式預報下周將有熱帶系統，對於颱風下周現蹤機率有共識。但具體路線或走向，要等低壓系統真正成形再判斷。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今年首颱「蝴蝶」持未出現，不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據各國模式預報可以觀察到，下周將有熱帶系統，對於颱風下周現蹤機率有共識。但具體路線或走向，要等低壓系統真正成形再判斷。

各國主流模式雖然都有報出颱風，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但預測走向完全不一樣，顯見變數極高，目前無法回答颱風會不會來，至少到周末以後，才會有初步的看法。但以現在的預報資料為準的話，可以大致指出，無論未來路徑為何，應該會是一個範圍很大的系統，且將有西南季風支援，水氣量會非常多。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，如果最終結果是不幸侵台，雨量很可能會是需要關注的重點。總之這個低壓甚或颱風，會是下周的觀察重點，要多留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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