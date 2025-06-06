新冠衝擊基層醫療 專家提3建議

新冠疫情升溫，疾管署預估，五月底到八月初全台累計近一八○萬人感染新冠病毒，最高峰單周染疫人數突破廿萬人，基層首當其衝。專家說，目前基層診所醫師面臨快篩給付點值不足、抗病毒藥物從領取到開立的行政成本未有補助、藥物毀損或遺失賠償金不符比例等三大難題，降低基層防疫量能與意願，當患者改往醫院篩治，將加劇醫療超載。

全台基層診所約有一萬多家，位處第一線把關疫情卻陷入「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」的困境。

調高醫用快篩給付

中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明表示，如落實分級醫療，基層負責篩檢、輕症治療，醫院負責重症治療，將有利於醫病兩方。但先前曾有高齡坐輪椅長者發燒，已初步排除感染流感，卻因醫用快篩健保給付低，進貨的基層診所較少，患者家屬花一小時在外頭也遍尋不著家用快篩，只能建議改至醫院就醫，不僅可能延誤用藥時機、影響預後，亦加重醫院負擔。周慶明說，民眾持家用快篩就醫，自己的診所選擇吸收人事成本，無償協助快篩；但目前醫用快篩健保僅針對高風險族群給付一百五十點，換算後約為一百二十五元，與快篩試劑進價成本相近，還不含人事成本，故建議給付調高至二百五十點以上。

抗病毒藥應有補助

過去第三波Omicron疫情時，許多診所提出申請成為公費抗病毒藥物配置點。周慶明說，部分診所合約到期後未再續約，導致藥物配置點減少，現在疫情再起，呼籲診所再向衛生所重新提出申請，以防患者四處奔波，增加傳染風險。且考量到領藥、管藥、給藥所需的行政與人力成本，政府應編列預算，每次給藥給付至少三百點作為支應。

藥物賠償金額過高

有基層反映，藥物毀損、遺失賠償金不符比例，以一盒十顆、要價二萬元的新冠抗病毒藥物為例，調劑分裝、管理、保存等原因易導致藥物毀損、遺失，但現行一盒只要遺失一顆藥物，就須賠償一盒的金錢，降低基層領藥意願，因此周慶明建議，給予一定的容錯空間，避免過度懲罰。

「這些都是救命錢，期盼政府能想方設法盡力支持第一線醫護。」他也提醒，民眾不要等名人效應才有防疫警覺，應按時接種疫苗、勤洗手、戴口罩、不出入人潮眾多之處。

日前立法院厚生會「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會決議請衛福部與基層醫療代表開會研商，衛福部與五大醫事團體針對疫苗藥物整備、落實分級防疫及強化篩檢等現況召開會議，盼給醫界更多支援。