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威廉．透納真跡特展 預售優惠倒數

聯合報／ 本報訊

今夏最高規格的西洋藝文盛宴「威廉．透納特展」將於本月底於台北中正紀念堂一、二展廳登場，由英國極富盛名的泰德美術館（Tate）策畫，史無前例一口氣外借八十幅、英國最偉大的畫家─威廉．透納的真跡畫作，這也是泰德美術館開館一二八年以來，前所未有、規模最大、最全面的「威廉．透納特展」。

展覽預售優惠進入最後倒數，與「美國大都會博物館名作展」合作的雙展聯票也只銷售到十三日。購票請上udn售票網（https://pse.is/7pbv2m），或電洽客服專線02-2649-1688。

英國 中正紀念堂

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