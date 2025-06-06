疫情快速升溫 三大族群縮短接種間隔

新冠疫情最快六月底達高峰，單周就診人數上看廿萬人。衛福部疾管署昨宣布六月十一日起，放寬三大高風險族群新冠JN.1疫苗第二劑接種間隔，從六個月縮短至二個月，預計七十六萬人符合接種資格。專家指出，近兩年雖未出現大規模新冠疫情，但民眾防疫心態已明顯鬆懈，呼籲政府加強宣導接種資訊。

疾管署預估，這波疫情自四月底開始，五月底進入流行期，且到八月第二周才會脫離流行期，屆時單周就診人數會降到二萬人次左右；但整個流行期預估將逾一七一萬人感染。

疾管署發言人羅一鈞說，近期接獲許多長照機構與高風險個案詢問，盼能提前施打第二劑疫苗，並依研究顯示，六十五歲以上長者接種XBB疫苗住院保護力，五十九天內為百分之五十三，一八○天後已不具保護力。經傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）審議，決議縮短接種間隔，接種對象針對三類高風險群，包括六十五歲以上長者、五十五至六十四歲原住民，以及六個月以上且具免疫不全或免疫力低下個案。

羅一鈞說，原建議六個月間隔是針對疫情穩定時的保守做法；目前疫情快速上升，縮短間隔可望減少長者與高風險族群重症住院的風險。

國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅說，民眾目前防疫心態明顯鬆懈，快篩使用與疫苗接種都不積極，呼籲政府應加強宣導接種資訊，也應協助高風險群更便利取得快篩及藥物。

台灣感染症醫學會理事長張峰義說，免疫低下族群，常因免疫反應不典型，若忽略快篩將錯過最佳治療期，建議有症狀但快篩陰性，應於廿四至四十八小時再篩一次，一旦確診應以抗病毒藥物治療，把握黃金治療期。