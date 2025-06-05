台鐵花東採實名制優惠點數 居民怨不便

台鐵新票價將於六月廿三日上路，平均漲幅百分之廿六點八，引發花東居民反彈，台鐵推出「花東會員優惠措施」，原規畫點數加三倍或五倍，行政院昨宣布加碼至平日八倍、假日五倍，點數折抵後，相當於最高可享九二折票價優惠。

不過花東居民抱怨，還要用點數很不方便，盼用實質金額減免票價，更提到花東交通不方便，應該適用離島條例，台鐵漲價對花東民眾來說不公平。

政院昨拍板，只要是設籍花蓮縣及台東縣的台鐵會員，購買起迄任一站位於花蓮和平至台東大武間對號列車車票時，可獲得平日八倍、假日五倍的點數回饋。

交通部次長伍勝園表示，優惠措施加碼後，支出規模達一點四億元，將爭取政院補助，至於是否擴及宜蘭和屏東，會再評估。

交通部長陳世凱則說，考量○四○三地震重創花東鐵公路廊才會給予優惠，將爭取以花東基金來協助，待交通狀況穩定，是否取消花東優惠，會再滾動檢討。

台鐵表示，花東會員旅客申請「會員點數倍數送」活動後，車票將轉為「實名制車票」，旅客乘車時須攜帶身分證件以供查驗。

台鐵指出，如拒絕查驗、轉讓車票或非本人持票乘車，將視為無票乘車，須補票並加收百分之五十票款，原票回饋點數也將被收回，且不得辦理退票。

行政院長卓榮泰也提到，二○二三年至二○二六年共編列兩百億元推動通勤月票，已成通勤族不可或缺的票證工具，對鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，降低通勤成本，助益顯著，將加速核定二○二六年至二○二九年的二點○計畫。