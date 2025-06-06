挨批部署落後 衛福部昨協調急診分流

新冠疫情爆發，民眾日前跑多家藥局買不到家用快篩試劑。昨在立法院財政委員會多名立委質疑，衛福部於疫情整備慢半拍。立委林思銘說，總統賴清德才稱國內防疫物資充足，但基層診所、藥局屢傳缺藥、缺快篩，衛福部反應是「口號超前、部署落後」，防疫能量不夠充裕，部長邱泰源上周也主動對快篩鋪貨延遲道歉。

但邱泰源昨備詢時卻再三強調，他沒有道歉，原因是快篩由製造業者生產後，還需經過物流鋪貨，他是基於「同理心立場」對外說明快篩備貨情況，「再等幾天，一定會補」，只是「講話習慣說歹勢（台語），那是關心國人」，若有一點點延遲、一分一秒，都覺得需要努力。

食藥署副署長王德原說，五月九日疾管署提供疫情升溫資訊，即啟動應變機制，提醒國內持快篩許可證業者增產，並與國內快篩廠商、通路業者成立通訊群組積極整備，確保疫情供貨不中斷。

王德原指出，截至本月四日國內業者生產家用快篩逾九十一萬劑，鋪貨八十二萬餘劑，預估六月中旬家用快篩總生產量達二一○萬劑。

台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙估，六月底國內將累計七千六百餘人染新冠重症且需住院。醫事司昨與疾管署、地方政府衛生局等單位舉行會議，協調急診分流事宜。

醫事司長劉越萍說，會議為搜集臨床意見並持續監測，目前急診就診數據，近一周全國急救責任醫院急診就診人次每天二萬一六八三人，較上周二萬一○五○人，增加六三三人；全國急救責任醫院加護病床空床數近一周平均為一六三九床，疾管署研判這波疫情輕症多，急診量能尚可負擔。