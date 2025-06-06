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醫學中心、區域醫院 違勞基法重罰

聯合報／ 記者葉冠妤李青縈／台北報導
勞動部修法，讓醫學中心、區域醫院比照上市櫃公司標準，若違反勞基法加班工時、加班費、輪班間隔、7休1規定，將加重罰鍰，新制8月上路。本報資料照片
勞動部修法，讓醫學中心、區域醫院比照上市櫃公司標準，若違反勞基法加班工時、加班費、輪班間隔、7休1規定，將加重罰鍰，新制8月上路。本報資料照片

醫療人力嚴重短缺，護理人員超時工作頻傳，勞動部考量醫學中心、區域醫院應具備法遵能力，將比照上市櫃公司標準，若違反勞基法加班工時、加班費、輪班間隔、七休一規定，八月起將加重罰鍰金額從五萬元起跳，最重可處一五○萬元。台灣醫務管理學會表示，此修正條文保障勞動權益，盼各醫院提升醫事人員待遇，促進友善職場。

勞動部自二○一七年訂有「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，讓縣市政府裁罰有一致性的處理規範。其中，違反加班費、延長工時限制、七休一、輪班間隔等條文者，訂有加重處罰對象，包括上市或上櫃事業單位、實收資本額或營運資金超過一億元的公司或商號、信用合作社。

勞動部條平司長黃琦雅說，這次加重處罰對象新增醫學中心、區域醫院，其實過去就曾討論，這次與衛福部研商，認為具備一定規模的醫學中心、區域醫院法遵能力應要更強，因此納入，依勞基法原罰鍰為二萬到一百萬元，加重處罰對象罰鍰為五萬元起跳，最重一五○萬元，目前全國醫學中心為廿九家、區域醫院八十三家。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫說，護理人員常因超時工作、未給合理加班費、人力分配等與院方發生爭議，但護理人員在職期間多不會向院方反映，往往是離職後才有動作；依過往經驗，員工檢舉院方違反勞基法，實際裁罰案件不多，且院方遭指違反勞基法後也會進行行政訴訟，開罰金額並非都是最高金額，不會增加醫院經營負擔。

陳亮甫說，現在醫療人員執業環境不佳，難以明確指出勞動問題的關鍵所在，修法後遏止醫院違法效果恐不顯著，但肯定勞動部作為，宣示性意味強大。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，此修正條文保障勞動權益，但醫院非一般企業，勞檢過程應考量醫療現場真實狀況，給予醫療經營業者充分說明機會及可以改善的空間，而非立刻施以最嚴格的勞檢條件。

醫學中心 護理師 勞基法

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