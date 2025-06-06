陪病看護經驗／信仰讓她堅強 術前睡得香甜

數月前，老妹罹患同一側第二次乳癌，我自告奮勇擔任看護。

入院當晚，我問：「妳會擔心明天開刀嗎？乳房全切妳OK嗎？」她說：「耶穌與我同在…。乳房上次已切除部分，這次再切，所剩不多，為減少未來癌症相關風險，我決定單側全切。而且看了整形外科醫師所提供的重建術後照片、副作用，並考量填充物沒有完全的保證與美觀性，我決定不重建。」

我說：「妳很勇敢。」當晚輾轉難眠的我，看著她睡得香甜，感謝信仰帶給她的平安。

術後，她雙眼與嘴唇緊閉、眉頭深鎖、臉色土灰。我問：「5分最痛，妳現在幾分？」她伸出5根手指，護理師表示已有處理。

正當護理師交代照護事項、如何處理引流管及倒集血水的2個奶瓶並記錄時，她伸出大拇指，食指不斷上下擺動，我問：「要幫妳拍照？」她嗯了一聲，沒多久她再度伸出食指在天空畫圈圈加上打勾，我問：「頭暈想吐？」她又嗯了一聲，護理師連忙放嘔吐袋在她頭旁，並說轉頭就可以吐；語畢，她吐出一堆液體，感謝護理師即時幫助，使我得以優雅迅速地將難聞惡心液體清除。

護理師離開後，我說：「妹，妳窗戶旁有一個超大超明顯且完整漂亮的彩虹耶。」她睜開眼看並露出微笑說：「彩虹是神與人立約的記號。」隨即她的臉色也逐漸恢復正常。