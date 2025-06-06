聽新聞
0:00 / 0:00

皮膚突變白 小心白斑作祟

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

「流行樂之王」麥可傑克森的膚色從黝黑到白皙，屢屢被傳出是因為皮膚漂白致癌而死。專家指出，目前醫學上還未有這樣的技術，皮膚突然變白千萬別輕忽，尤其是某些區域顏色變得較淺，變成像白色粉筆一樣的白色斑塊，小心是白斑作祟。

台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，白斑是一種常見的慢性皮膚疾病，一種黑色素細胞被破壞所形成的疾病，全身各部位都可能產生，可發生於任何年齡層，主要表現為皮膚局部或廣泛色素脫失，形成明顯的病灶，全球盛行率約1%至2%。雖然白斑不會引起身體不適，但其對患者的心理健康與社交生活往往帶來沉重壓力。

林口長庚醫院白斑治療中心主任黃昭瑜表示，大眾對白斑症有許多迷思，例如認為患者不能吃牛奶、維生素C，或擔心疾病會傳染與遺傳，甚至擔憂曬太陽會加劇惡化。事實上，白斑症是一種非傳染性的自體免疫疾病，成因在於免疫系統異常攻擊自身皮膚黑色素細胞，導致皮膚特定區域色素缺失。

黃昭瑜說，適量日曬有助於色素再生，但必須做好防曬措施，避免皮膚曬傷受損。

黃昭瑜表示，疾病並不會透過飲食或日常接觸傳染，雖然可能合併其他自體免疫疾病如橋本氏甲狀腺發炎，圓禿等，大部分不會對健康構成威脅。盡早鑑別臨床特徵、注意可能共病、判別白斑類型，才能提供個別化的治療。

白斑治療首要是停止病徵擴散，且白斑與其他自體免疫疾病的共病關係密切，有特定家族病史的患者，初步治療評估應列入自體免疫疾病篩檢。黃昭瑜表示，臨床上已有多元的治療方式，包括照光治療、外用標靶藥物治療及全身性藥物治療、手術色素移植等。

白斑症的表現形態不一，雖然對生理健康無影響，但嚴重影響社交功能、心理健康。黃昭瑜呼籲，初期若有新皮般的粉紅色，且斑塊只有硬幣或指甲般大小，應及早尋求「白斑門診」專業診斷及治療，避免病情惡化並擴散範圍。

麥可傑克森 防曬

延伸閱讀

麥可傑克森皮膚漂白？ 醫：皮膚突變白…小心白斑作祟

和小優曾是戰友 愛雅鬆口：兩人已經不是同個朋友圈

裝睡躲老公求歡 愛雅逃不過被搖醒晚上「加班」

台中教師個別諮商輔導次數6都倒數 市府允增加預算與次數

相關新聞

美研究揭用餐順序 先吃蛋與蔬菜能有效預防糖尿病、肥胖風險

吃飯不改菜色，只改順序，也許就能幫助控制血糖、減少飢餓，甚至是預防肥胖。美國史丹佛大學最新研究指出，若在攝取碳水化合物前先食用...

明氣溫顯著提升「高溫上看35度」周末熱帶擾動恐生成

未來一周降雨逐漸減少，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天水氣仍偏多，但周六起各地轉為多雲到晴、午後局部短暫陣雨的夏季天氣型...

比照上市櫃公司標準！勞動部挺醫護 違規將加重處罰

醫療人力嚴重短缺，護理人員超時工作頻傳，勞動部考量醫學中心、區域醫院應具備法遵能力，將比照上市櫃公司標準，若違反勞基法加...

成龍濕地／發展生態養殖 盼濕地標章加持

成龍濕地從農耕轉型養殖，成功發展生態養蝦，在地養殖達人說，地力已無法挽回，也是順應環境所趨，目前則面對勞動力老化危機。

成龍濕地／生態旅遊+藝術 重燃村落生命力

雲林縣口湖鄉成龍村遭海水倒灌後，在政府與民間團體長期陪伴下，選擇與水共生，讓成龍濕地成了生態旅遊景點，這幾年又打造成「藝...

成龍濕地調適氣候變遷 成環境教育典範

雲林縣口湖鄉成龍村30年前一場世紀海水倒灌，幾乎滅村，廣大良田被淹沒變成濕地。環境部把這個海平面下的聚落演變拍成影片，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。