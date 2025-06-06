皮膚突變白 小心白斑作祟

「流行樂之王」麥可傑克森的膚色從黝黑到白皙，屢屢被傳出是因為皮膚漂白致癌而死。專家指出，目前醫學上還未有這樣的技術，皮膚突然變白千萬別輕忽，尤其是某些區域顏色變得較淺，變成像白色粉筆一樣的白色斑塊，小心是白斑作祟。

台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，白斑是一種常見的慢性皮膚疾病，一種黑色素細胞被破壞所形成的疾病，全身各部位都可能產生，可發生於任何年齡層，主要表現為皮膚局部或廣泛色素脫失，形成明顯的病灶，全球盛行率約1%至2%。雖然白斑不會引起身體不適，但其對患者的心理健康與社交生活往往帶來沉重壓力。

林口長庚醫院白斑治療中心主任黃昭瑜表示，大眾對白斑症有許多迷思，例如認為患者不能吃牛奶、維生素C，或擔心疾病會傳染與遺傳，甚至擔憂曬太陽會加劇惡化。事實上，白斑症是一種非傳染性的自體免疫疾病，成因在於免疫系統異常攻擊自身皮膚黑色素細胞，導致皮膚特定區域色素缺失。

黃昭瑜說，適量日曬有助於色素再生，但必須做好防曬措施，避免皮膚曬傷受損。

黃昭瑜表示，疾病並不會透過飲食或日常接觸傳染，雖然可能合併其他自體免疫疾病如橋本氏甲狀腺發炎，圓禿等，大部分不會對健康構成威脅。盡早鑑別臨床特徵、注意可能共病、判別白斑類型，才能提供個別化的治療。

白斑治療首要是停止病徵擴散，且白斑與其他自體免疫疾病的共病關係密切，有特定家族病史的患者，初步治療評估應列入自體免疫疾病篩檢。黃昭瑜表示，臨床上已有多元的治療方式，包括照光治療、外用標靶藥物治療及全身性藥物治療、手術色素移植等。

白斑症的表現形態不一，雖然對生理健康無影響，但嚴重影響社交功能、心理健康。黃昭瑜呼籲，初期若有新皮般的粉紅色，且斑塊只有硬幣或指甲般大小，應及早尋求「白斑門診」專業診斷及治療，避免病情惡化並擴散範圍。