眼睛乾澀 亂點藥水恐乾眼症變嚴重

眼睛好乾，痠澀不舒服，點一下眼藥水就沒事了？台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽表示，眼睛痠乾澀恐是乾眼症，台灣約有183萬人飽受乾眼症困擾，提醒千萬不能亂點眼藥水，尤其是有清涼效果的成分，只是讓血管收縮，短暫舒服後，問題仍存在。

乾眼症在全球盛行率不斷上升，推估銀髮族每3人就有1人有乾眼症，台灣全人口盛行率達7.85%。孫啟欽說，除了年齡、生活習慣，白內障手術等眼部手術也可能誘發或加劇乾眼症狀。

60歲的張小姐，從事補教業，長時間用眼，因有自體免疫系統問題，10年前生病出現乾眼症。剛開始眼睛有乾澀、灼熱、刺痛感，屬於急性期，經檢查發現角膜破皮，像「沒有清洗的魚缸玻璃」，非常髒，每天都很難忍受，早上起床最辛苦，眼睛痛到張不開。治療後，每2至3個月回診，使用不含防腐劑的人工淚液，已降低眼表發炎、緩解不適症狀。

「乾眼症已是文明病，現代人3C不離手，加上長時間待在室內空調環境，濕度降低，讓眼睛會更乾。」孫啟欽指出，女性因為停經，減少荷爾蒙分泌，乾眼症盛行率明顯高於男性，女性盛行率10.49%、男性盛行率4.92%。

台灣白內障及屈光手術醫學會理事徐旭亮表示，台灣每年進行約24萬例白內障手術，手術中所使用的消毒藥水、手術燈光、器械等，都可能損傷眼表上皮組織、影響神經傳導功能，進而導致淚液分泌減少、淚膜穩定性下降。而術後使用的抗菌眼藥水，也容易導致眼睛乾澀、發炎等副作用。

白內障有年輕化現象，徐旭亮說，55歲以下接受白內障手術者，以每年30%速率增加。據統計，10名患者中有1至4位會在白內障術後出現乾眼症，若乾眼症狀惡化，可能導致角膜損傷與不適，降低整體治療滿意度與視覺品質。

台灣白內障及屈光手術醫學會副秘書長梁章敏提醒，不少患者會自行購買有涼感的眼藥水，但這些產品常含有防腐劑或血管收縮劑，不適合乾眼症患者使用。嚴重的乾眼症因此會引發角膜受損、發炎或破皮，長期下來恐造成視力傷害。