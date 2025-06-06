聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／夏天消暑多喝水、按6穴位

聯合報／ 記者陳雨鑫沈能元／台北報導

天氣熱想吃些消暑聖品是人之常情，吃大量的瓜類或冰品，想要補充水分或消暑，建議在中午之前。圖／123RF
天氣熱想吃些消暑聖品是人之常情，吃大量的瓜類或冰品，想要補充水分或消暑，建議在中午之前。圖／123RF
昨天是24節氣中的「芒種」，氣候逐漸變得炎熱，代表將進入到濕熱的夏季，身體容易感到疲倦、懶散。為了適應氣溫，人們常會吃「瓜」消暑，中醫師吳明珠提醒，消暑應該多喝水，如果要吃瓜類，最好不要在傍晚之後吃，否則容易導致腸胃不適，晚上可能睡不好。

養陽氣調脾胃 祛濕清熱

中醫師周宗翰指出，芒種時節接近夏至，晝長夜短，白天陽光充足，有利陽氣增長，養生應順應天時，養陽氣、調理脾胃、祛濕清熱，預防外濕引動內濕所導致的各種濕熱病。建議應喝足夠的白開水，避開日正當中運動，正常流汗、排尿排便，使身體熱能適當宣發調暢散熱，以防中暑，也避免長時間吹冷氣、冷飲過度，防寒濕邪伏入體。

芒種過後，不少夏季的蔬果皆進入到豐收的產季，例如芒果、西瓜等。吳明珠說，天熱後，人們會喜歡吃消暑的食品，早餐來一杯冰奶茶或冰咖啡；中午再喝冰的飲料或甜品，搭配西瓜、芒果等；晚上吃完飯再喝一碗綠豆湯、冰豆花。但為了消暑，如果一整天從早到晚都喝冰品或吃性涼的水果，腸胃道恐怕吃不消，也會消耗身體的陽氣。

冰品及瓜類 中午之前吃

「人體的腸胃道需要溫暖，腸道若受寒會影響到腸胃蠕動，比較容易腹瀉。」吳明珠表示，天氣熱想吃些消暑聖品是人之常情，但別在太陽下山後，吃大量的瓜類或冰品，想要補充水分或消暑，建議在中午之前。若太晚吃性涼的食物，會增加身體的負擔，有些人在下午吃西瓜，晚上就腹瀉，甚至夜晚睡眠得中斷去排尿。

薑絲紅棗茶 幫助除濕氣

在生活起居方面，周宗翰指出，應保持室內通風及注意食材保存，避免食物腐敗。平時飲食均衡，宜清淡、少油少鹽，避免油膩、辛辣、甜膩、生冷、加工食品等。建議主食應選用十穀米加薏仁；多食當季瓜類蔬菜消暑，如生薑冬瓜、涼拌苦瓜、大黃瓜排骨湯；水果如西瓜、哈密瓜、荔枝等瓜果，可在白天少量食用；甜點可選用無糖綠豆薏仁湯等清熱去濕。吳明珠提醒，夏季冰品別吃得過多，長期體內濕氣重，會影響到氣管，近期新冠病毒疫情嚴峻，如果不幸染疫，氣管又不好，很可能會有長新冠等後遺症，呼籲民眾要多加注意。建議太陽下山後，可以泡一些薑絲紅棗茶，幫助去除濕氣，睡前多排尿，避免睡眠受到影響。

周宗翰表示，濕熱氣候容易使人感到疲倦、頭重頭昏、煩躁、汗出過多或過少、食欲不振、腹瀉、皮膚濕疹、失眠、口乾舌燥等，容易中暑及腸胃不適，中醫此時重視養心安神、健脾祛濕，以下介紹推薦食材及穴道保健。

養心安神保健

食材：蓮子百合湯

●穴位按摩

1.神門穴：位於小指側腕掌橫紋上，功效有安神寧心，清火涼營，清心熱，調氣逆。

2.內關穴：位於腕橫紋上2寸（三橫指），功效是寧心、安神、和胃、寬胸、降逆、止嘔。

3.合谷穴：位於虎口處，功效為疏散風邪，開關通竅，清泄肺氣，和胃通腸。

健脾祛濕保健

食材：薏仁、赤小豆、冬瓜、苦瓜、山藥蓮子湯

●穴位按摩

1. 陰陵泉穴：位於小腿內側，膝內側下方凹陷處，功效為運中焦，化濕滯，調膀胱，祛風冷。

2. 地機穴：位於陰陵泉下3寸，功效是和脾理血。

3. 豐隆穴：位於膝蓋與外踝連線中點，往外二橫指，功效有和胃氣，化痰濕，清神志。

西瓜 芒種 夏天 冰品

延伸閱讀

芒種後易變懶！中醫曝「1物」傍晚後別吃 恐有後遺症

芒種報到夏季濕熱來襲 中醫師「西瓜不要晚上吃」為哪樁

防新冠病毒別只戴口罩 中醫師：這件衣物更是防疫關鍵

IVE張員瑛西瓜烏龍引爆搶購潮　山焙硬蹭「買錯味道就不對」慘遭炎上

相關新聞

美研究揭用餐順序 先吃蛋與蔬菜能有效預防糖尿病、肥胖風險

吃飯不改菜色，只改順序，也許就能幫助控制血糖、減少飢餓，甚至是預防肥胖。美國史丹佛大學最新研究指出，若在攝取碳水化合物前先食用...

明氣溫顯著提升「高溫上看35度」周末熱帶擾動恐生成

未來一周降雨逐漸減少，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天水氣仍偏多，但周六起各地轉為多雲到晴、午後局部短暫陣雨的夏季天氣型...

比照上市櫃公司標準！勞動部挺醫護 違規將加重處罰

醫療人力嚴重短缺，護理人員超時工作頻傳，勞動部考量醫學中心、區域醫院應具備法遵能力，將比照上市櫃公司標準，若違反勞基法加...

成龍濕地／發展生態養殖 盼濕地標章加持

成龍濕地從農耕轉型養殖，成功發展生態養蝦，在地養殖達人說，地力已無法挽回，也是順應環境所趨，目前則面對勞動力老化危機。

成龍濕地／生態旅遊+藝術 重燃村落生命力

雲林縣口湖鄉成龍村遭海水倒灌後，在政府與民間團體長期陪伴下，選擇與水共生，讓成龍濕地成了生態旅遊景點，這幾年又打造成「藝...

成龍濕地調適氣候變遷 成環境教育典範

雲林縣口湖鄉成龍村30年前一場世紀海水倒灌，幾乎滅村，廣大良田被淹沒變成濕地。環境部把這個海平面下的聚落演變拍成影片，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。