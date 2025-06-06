健康主題館／夏天消暑多喝水、按6穴位

天氣熱想吃些消暑聖品是人之常情，吃大量的瓜類或冰品，想要補充水分或消暑，建議在中午之前。圖／123RF 昨天是24節氣中的「芒種」，氣候逐漸變得炎熱，代表將進入到濕熱的夏季，身體容易感到疲倦、懶散。為了適應氣溫，人們常會吃「瓜」消暑，中醫師吳明珠提醒，消暑應該多喝水，如果要吃瓜類，最好不要在傍晚之後吃，否則容易導致腸胃不適，晚上可能睡不好。

養陽氣調脾胃 祛濕清熱

中醫師周宗翰指出，芒種時節接近夏至，晝長夜短，白天陽光充足，有利陽氣增長，養生應順應天時，養陽氣、調理脾胃、祛濕清熱，預防外濕引動內濕所導致的各種濕熱病。建議應喝足夠的白開水，避開日正當中運動，正常流汗、排尿排便，使身體熱能適當宣發調暢散熱，以防中暑，也避免長時間吹冷氣、冷飲過度，防寒濕邪伏入體。

芒種過後，不少夏季的蔬果皆進入到豐收的產季，例如芒果、西瓜等。吳明珠說，天熱後，人們會喜歡吃消暑的食品，早餐來一杯冰奶茶或冰咖啡；中午再喝冰的飲料或甜品，搭配西瓜、芒果等；晚上吃完飯再喝一碗綠豆湯、冰豆花。但為了消暑，如果一整天從早到晚都喝冰品或吃性涼的水果，腸胃道恐怕吃不消，也會消耗身體的陽氣。

冰品及瓜類 中午之前吃

「人體的腸胃道需要溫暖，腸道若受寒會影響到腸胃蠕動，比較容易腹瀉。」吳明珠表示，天氣熱想吃些消暑聖品是人之常情，但別在太陽下山後，吃大量的瓜類或冰品，想要補充水分或消暑，建議在中午之前。若太晚吃性涼的食物，會增加身體的負擔，有些人在下午吃西瓜，晚上就腹瀉，甚至夜晚睡眠得中斷去排尿。

薑絲紅棗茶 幫助除濕氣

在生活起居方面，周宗翰指出，應保持室內通風及注意食材保存，避免食物腐敗。平時飲食均衡，宜清淡、少油少鹽，避免油膩、辛辣、甜膩、生冷、加工食品等。建議主食應選用十穀米加薏仁；多食當季瓜類蔬菜消暑，如生薑冬瓜、涼拌苦瓜、大黃瓜排骨湯；水果如西瓜、哈密瓜、荔枝等瓜果，可在白天少量食用；甜點可選用無糖綠豆薏仁湯等清熱去濕。吳明珠提醒，夏季冰品別吃得過多，長期體內濕氣重，會影響到氣管，近期新冠病毒疫情嚴峻，如果不幸染疫，氣管又不好，很可能會有長新冠等後遺症，呼籲民眾要多加注意。建議太陽下山後，可以泡一些薑絲紅棗茶，幫助去除濕氣，睡前多排尿，避免睡眠受到影響。

周宗翰表示，濕熱氣候容易使人感到疲倦、頭重頭昏、煩躁、汗出過多或過少、食欲不振、腹瀉、皮膚濕疹、失眠、口乾舌燥等，容易中暑及腸胃不適，中醫此時重視養心安神、健脾祛濕，以下介紹推薦食材及穴道保健。

養心安神保健

食材：蓮子百合湯

●穴位按摩

1.神門穴：位於小指側腕掌橫紋上，功效有安神寧心，清火涼營，清心熱，調氣逆。

2.內關穴：位於腕橫紋上2寸（三橫指），功效是寧心、安神、和胃、寬胸、降逆、止嘔。

3.合谷穴：位於虎口處，功效為疏散風邪，開關通竅，清泄肺氣，和胃通腸。

健脾祛濕保健

食材：薏仁、赤小豆、冬瓜、苦瓜、山藥蓮子湯

●穴位按摩

1. 陰陵泉穴：位於小腿內側，膝內側下方凹陷處，功效為運中焦，化濕滯，調膀胱，祛風冷。

2. 地機穴：位於陰陵泉下3寸，功效是和脾理血。

3. 豐隆穴：位於膝蓋與外踝連線中點，往外二橫指，功效有和胃氣，化痰濕，清神志。