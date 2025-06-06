成龍濕地／生態旅遊+藝術 重燃村落生命力

雲林縣口湖鄉成龍村遭海水倒灌後，在政府與民間團體長期陪伴下，選擇與水共生，讓成龍濕地成了生態旅遊景點，這幾年又打造成「藝術村」，在地社區發展協會理事長田日蒸說，土地無法耕作，留給魚蝦使用，誰都沒想到，對村子反而是件好事。

2010年起，觀樹教育基金會啟動為期10年的深度陪伴計畫，透過藝術介入、生態教育與社區共創，與村民共同推動「成龍濕地國際藝術節」，引進駐村藝術家與在地居民攜手創作，以濕地環境為靈感、就地取材製作裝置藝術，引導社區與外界共同關注環境與人的關係。

雲林縣府文觀處長陳璧君說，縣府2020年起接續推動「國際流動藝術饗宴」，持續將濕地轉化為藝術舞台，成龍村社區發展協會今年要續辦國際藝術節，由縣府媒合農業部資源，促成「土地親像花」國際藝術家駐村行動。

田日蒸說，當年在藝術家帶領下，把村集會所、住家搞成「五花十色」馬賽克屋，這些改變對當年是家庭支柱的中壯年村民感受尤深，良田毀了、家境陷落前途茫茫，誰也沒想到藝術真能當飯吃，改變了這個村。

環境教育、生態旅遊與藝術村等亮點，成為這座濕地村落持續發展的核心主軸。陳璧君說，偏鄉轉型不是為了吸引大量觀光客，村民逐漸從被動接受外來援助，轉變為主動投入地方行動的過程中，他們不僅找到延續生命的方式，更找到不再悲傷的理由。

「村民走出悲情，迎向全新的未來。」長期來推動農村遊程的口湖鄉金湖農業發展協會執行長蔡云珊說，淹水的成龍村土地不但獲得重生，更延伸出居民生活韌性，每年國際藝術家創作不同的水上作品延伸到村落，注入環境美學，和村民攜手打造藝術村，的確是環境教育的經典範本。