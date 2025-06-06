成龍濕地調適氣候變遷 成環境教育典範

雲林縣口湖鄉成龍村30年前一場世紀海水倒灌，幾乎滅村，廣大良田被淹沒變成濕地。環境部把這個海平面下的聚落演變拍成影片，昨在雲林首映。環境部氣候署長蔡玲儀說，成龍濕地不僅是國家重要濕地，也是調適氣候變遷、進而地方創生的示範場域，值得借鏡。

昨天是世界環境日，這支「西遊台灣／水淹成龍」影片在觀樹教育基金會及義美環保基金會協助下，結合在地掌中劇團拍攝，介紹氣候變遷衝擊及調適作為，將在全國各校播放。

蔡玲儀說，成龍濕地原是農田，因長期抽地下水造成地層下陷，1986年起幾次颱風爆發海水倒灌，農地廢耕，2005年被以「生態休耕」保留為濕地；2009年觀樹教育基金會在此推動生態復育與社區文化再造，獲國家永續發展獎，濕地也獲列國家重要濕地。

她說，根據科學報告，全球暖化2℃，台灣海平面將上升約34.5公分，成龍濕地示範了如何因應氣候變遷調適與提升韌性，其經驗也將納入國家調適計畫。

老一輩村民說，10多年前眼看復耕無望，觀樹基金會進駐帶來「與水共生」理念，借用學校教室引進國際藝術家駐村，打造「成龍濕地國際藝術節」品牌，更創辦「成龍濕地偵探社」等社團，帶領孩子認識及維護濕地生態，改變了全村命運，不但走出險遭滅村的悲情，也成為台灣環境教育的典範場域。

面對極端天氣的易淹水危機，觀樹教育基金會在成龍村捐建三層樓「高腳屋」，一樓架高3公尺作為整理漁具或停車空間，外牆選用在地蚵殼防曬隔熱，設電扶椅方便長輩上下樓，兼顧防災、綠建築與鄉村人口高齡化的多功能住宅。

觀樹基金會執行長洪粹然說，這是政府修法後全國第一座合法高腳屋，給地層下陷區與水共生的居住選擇，可免費索取設計圖。村民說，村子因政府的防洪措施不太淹水，高腳屋未普及，但普遍肯定其教育性。

另為改善地層下陷，近年也鼓勵居民改以不抽地下水的方式養殖，並協助漁民組成「蝦董ㄟ直營產銷平台」，行銷在地農漁特產，讓生產與生態互利共生。

一場浩劫，成龍村非但沒垮掉反而日益茁壯，不僅發展產業，年輕人留鄉也較多，成地方創生範例。成龍國小雖是偏村小學加上少子化，仍維持30多人，且都是村內孩子，課程與濕地生態連結，豐富又多元，成了海口「森林小學」。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍說，氣候變遷是全球的挑戰，但解方往往來自在地。成龍濕地的調適經驗證明，氣候韌性不只是硬體建設的提升，更是人與人、人與土地關係的重建，看到社區如何在氣候風險中找到新的生活方向，這是台灣最珍貴的資產。