蘋果揭曉2025年設計大獎 12位獲獎者展現創新與多元包容

蘋果年度開發者大會WWDC25下周即將登場,近日率先揭曉了2025年度「Apple設計大獎」得主與決選入圍者,表揚來自全球的開發者團隊所打造的12款傑出App與遊戲。這些作品在創新思維、技術整合與視覺設計等方面表現出色而獲選。

Apple全球開發者關係副總裁Susan Prescott表示:「開發者不斷突破極限,創造出不僅設計精美,更是影響深遠的App和遊戲。」

得獎作品分為6大類別,包括趣味體驗類、創新思維類、互動交流類、多元包容類、社會影響類與視覺藝術類,每類表揚1款App與1款遊戲,從36組來自世界各地的入圍團隊選出。

在「趣味體驗類」中,中國開發團隊打造的《CapWords》以影像轉貼圖的方式協助語言學習,提升使用者在日常環境中自發探索詞彙的興趣。來自加拿大的《Balatro》則是款將融合撲克牌、接龍與牌組構築,並加入Roguelike元素的策略遊戲,透過創造性牌組挑戰機關,提供高度互動性。

「創新思維類」的獎落美國開發的《Play》,這款使用SwiftUI架構建立的互動式原型工具介面簡潔且功能強大,可跨Mac與iPhone即時同步設計進度。遊戲《PBJ—The Musical》則由德國開發者改編莎士比亞經典《羅密歐與茱麗葉》故事,結合節奏與趣味敘事,搭配觸覺回饋、巧妙的攝影設計和有趣的對白,呈現風格獨具的互動體驗。

在互動交流類,中國的《Taobao》在Apple Vision Pro平台上提供高度沈浸式的3D購物體驗,擬真度極高,更容易挑選、比較商品。來自紐西蘭的《DREDGE》讓玩家駕駛漁船穿梭於詭異群島間,探索未知生物與神祕故事,打造氛圍緊湊的探險體驗。

在多元包容類,美國《Speechify》支援50多種語言、數百種語音,可輕易將文字轉為音訊,以無障礙為核心,是提供閱讀障礙、ADHD、低視能人士的重要工具,也適用於偏好聽讀學習的一般使用者。奧地利團隊的益智遊戲《Art of Fauna》以復古插畫風結合自然保育主題進行解謎,搭配「旁白」支援和觸覺回饋等功能,無障礙體驗深度融入了整體設計之中。

而在「社會影響類」,美國開發的《Watch Duty》再度成為南加州野火期間的重要資訊平台,提供即時火災更新與撤離指引,協助民眾即時應變。遊戲《Neva》則講述少女與狼夥伴在衰敗世界中的情感旅程,結合動作冒險與環境議題,引人深思。