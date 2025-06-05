快訊

川習通話談貿易 川普：習近平邀請我訪問中國

聽新聞
0:00 / 0:00

內政部整備防災公園 6月完成盤點、年底前公布規範

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部部務會報今由國土署及消防署就「直轄市、縣市具備避難收容功能的防災公園盤點情形」議題進行報告。圖／內政部提供
內政部部務會報今由國土署及消防署就「直轄市、縣市具備避難收容功能的防災公園盤點情形」議題進行報告。圖／內政部提供

為強化防災韌性及應變，內政部今天指出，預計1個月內清點確切全台防災公園數量，相關配套措施如浴廁、帳篷、醫療設備以及基礎管線設備等需要經費的項目，未來將與地方政府討論，預計今年度公布相關規範。

內政部部務會報今由國土署及消防署就「直轄市、縣市具備避難收容功能的防災公園盤點情形」議題進行報告。

內政部長劉世芳表示，為配合總統府「全社會防衛韌性委員會」強化災防韌性等，內政部邀集縣市政府共同盤點防災公園及廣域防災設施，包括儲水、供電及汙水處理等基礎機能，並積極運用智慧國土，強化防災加值應用及避難設施整備，讓平常作為休憩、教學使用的公園、學校或大型公共場域，成為具備避難場所、救援活動及重建工作等功能的重要場所，以利在面臨天然災害或緊急狀況時，協助維持社會正常運作。

內政部表示，考量台灣常見的天然災害類型及國際經驗，防災公園主要以收容地震災民為核心任務，然而，國內偏遠地區因天災導致道路中斷，須啟動醫療後送或空投補給等機制也時有所聞，因此防災規劃也需納入直升機起降需求。

內政部指出，防災公園是屬於都市型防災措施之一，仍應依照鄉鎮地區發展情形，擬定符合在地情境的計畫，並可進一步結合公共設施管線系統，透過管線資料庫與圖資串聯及橫向整合應用，同時借鏡鄰近國家日本的防災經驗，在既有公園與都市基礎設備下，朝向以縣市為單位來研擬區域防災聯防機制。

此外，內政部說，智慧國土累積的資料庫，後續經由授權，可進一步應用於警政、消防、交通等民生單位，強化災害防範及提升救援量能。

內政部指出，透過救災資源、防災資訊及避難空間配置等事前整合規劃，目前已完成與警政署、衛福部、經濟部及地方政府資料串聯，民眾可利用「全民防災ｅ點通」網站及「消防防災e點通」APP，即時查詢「防空避難處所」、「室內避難收容處所」、「救濟站」、「民生必需品配售站」與「海嘯避難所」等各類避難處所資訊與定位點，未來也能擴充防災公園點位資訊，進一步提升災害發生時的避難引導效益。

內政部政務次長馬士元指出，防災公園設置將以人口密集的都市區優先，目前內政部共掌握158座，分別為台北市12處、新北市25處、高雄市19處，會在1個月內盤點確切數量，並在今年度公布相關規範。

機制 內政部

延伸閱讀

防堵爛尾樓 內政部：3個月內研議預售屋履約擔保機制

政院定調中正路改名無全盤計畫 內政部：到此為止

內政部說清楚 爛尾樓三箭防堵、法定空地課稅未違憲

內政部推中正路改名 卓揆：非最重要施政 無全盤推動計畫

相關新聞

美研究揭用餐順序 先吃蛋與蔬菜能有效預防糖尿病、肥胖風險

吃飯不改菜色，只改順序，也許就能幫助控制血糖、減少飢餓，甚至是預防肥胖。美國史丹佛大學最新研究指出，若在攝取碳水化合物前先食用...

明氣溫顯著提升「高溫上看35度」周末熱帶擾動恐生成

未來一周降雨逐漸減少，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天水氣仍偏多，但周六起各地轉為多雲到晴、午後局部短暫陣雨的夏季天氣型...

比照上市櫃公司標準！勞動部挺醫護 違規將加重處罰

醫療人力嚴重短缺，護理人員超時工作頻傳，勞動部考量醫學中心、區域醫院應具備法遵能力，將比照上市櫃公司標準，若違反勞基法加...

蘋果揭曉2025年設計大獎 12位獲獎者展現創新與多元包容

蘋果年度開發者大會WWDC25下周即將登場，近日率先揭曉了2025年度「Apple設計大獎」得主與決選入圍者，表揚來自全...

內政部整備防災公園 6月完成盤點、年底前公布規範

為強化防災韌性及應變，內政部今天指出，預計1個月內清點確切全台防災公園數量，相關配套措施如浴廁、帳篷、醫療設備以及基礎管...

大醫院違反勞基法加重罰 北市醫師工會肯定宣示性意味

醫院違法勞基法爭議頻傳，勞動部研擬修法，8月起加重處罰違法的「醫學中心」跟「區域醫院」，將比照上市櫃公司，罰鍰自5萬元起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。