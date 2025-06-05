內政部整備防災公園 6月完成盤點、年底前公布規範

為強化防災韌性及應變，內政部今天指出，預計1個月內清點確切全台防災公園數量，相關配套措施如浴廁、帳篷、醫療設備以及基礎管線設備等需要經費的項目，未來將與地方政府討論，預計今年度公布相關規範。

內政部部務會報今由國土署及消防署就「直轄市、縣市具備避難收容功能的防災公園盤點情形」議題進行報告。

內政部長劉世芳表示，為配合總統府「全社會防衛韌性委員會」強化災防韌性等，內政部邀集縣市政府共同盤點防災公園及廣域防災設施，包括儲水、供電及汙水處理等基礎機能，並積極運用智慧國土，強化防災加值應用及避難設施整備，讓平常作為休憩、教學使用的公園、學校或大型公共場域，成為具備避難場所、救援活動及重建工作等功能的重要場所，以利在面臨天然災害或緊急狀況時，協助維持社會正常運作。

內政部表示，考量台灣常見的天然災害類型及國際經驗，防災公園主要以收容地震災民為核心任務，然而，國內偏遠地區因天災導致道路中斷，須啟動醫療後送或空投補給等機制也時有所聞，因此防災規劃也需納入直升機起降需求。

內政部指出，防災公園是屬於都市型防災措施之一，仍應依照鄉鎮地區發展情形，擬定符合在地情境的計畫，並可進一步結合公共設施管線系統，透過管線資料庫與圖資串聯及橫向整合應用，同時借鏡鄰近國家日本的防災經驗，在既有公園與都市基礎設備下，朝向以縣市為單位來研擬區域防災聯防機制。

此外，內政部說，智慧國土累積的資料庫，後續經由授權，可進一步應用於警政、消防、交通等民生單位，強化災害防範及提升救援量能。

內政部指出，透過救災資源、防災資訊及避難空間配置等事前整合規劃，目前已完成與警政署、衛福部、經濟部及地方政府資料串聯，民眾可利用「全民防災ｅ點通」網站及「消防防災e點通」APP，即時查詢「防空避難處所」、「室內避難收容處所」、「救濟站」、「民生必需品配售站」與「海嘯避難所」等各類避難處所資訊與定位點，未來也能擴充防災公園點位資訊，進一步提升災害發生時的避難引導效益。

內政部政務次長馬士元指出，防災公園設置將以人口密集的都市區優先，目前內政部共掌握158座，分別為台北市12處、新北市25處、高雄市19處，會在1個月內盤點確切數量，並在今年度公布相關規範。