大醫院違反勞基法加重罰 北市醫師工會肯定宣示性意味

醫院違法勞基法爭議頻傳，勞動部研擬修法，8月起加重處罰違法的「醫學中心」跟「區域醫院」，將比照上市櫃公司，罰鍰自5萬元起跳，最重可開罰150萬元。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫說，依照過往開罰案例，預估實際影響不大，但肯定勞動部作為，宣示性意味強大。

陳亮甫說，護理人員最常與醫療院所發生爭議的地方，包括超時工作、未給合理加班費、人力分配等問題，然而，護理人員通常在職期間不會向院方反應，都是等離職後才有動作。

陳亮甫分析，依照過往經驗，員工檢舉醫療院所違反勞基法後，實際裁罰的案件並不多。再者，醫療院所遭指違反勞基法後也會打行政訴訟，開罰金額並非都是最高金額，實際影響不大，實質上不會增加醫療院所經營負擔。

陳亮甫指出，現在醫療人員執業環境不佳，整個大環境因素都有影響，難以明確指出勞動問題關鍵所在，修法後直接遏止醫院違法的效果恐不顯著。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，大型醫院遵守勞動法律是最基本的，甚至許多給予相關人員條件都優於勞基法規定，期盼各家醫院一起提升醫事人員待遇，促進友善職場環境，此次勞動部修正條文是保障勞動權益的進步做法。

洪子仁呼籲，醫院不是一般企業，適用的是勞基法的變形工時，勞檢過程應考量醫療現場真實狀況，給予醫療經營業者充分說明機會及可以改善的空間，而非立刻施以最嚴格的勞檢條件。