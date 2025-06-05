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全台首座「循環再設計中心」開幕 推廣循環產品設計
今天是世界環境日，位於台灣當代文化實驗場的全台首座「循環再設計中心」舉行開幕儀式，打造循環經濟資源整合與創新加值的實驗基地。
環境部表示，設立「循環再設計中心」別具意義，象徵我國以實際行動呼應今年的倡議主題「塑戰速決（Beat Plastic Pollution）」致力於從產品生命周期出發，推動循環設計與再生資源利用，減少一次性塑膠使用與廢棄物產生，實踐資源保育與永續管理的政策目標。
環境部也將持續推動跨部會、跨產業合作，建構「產業、設計、消費」三方協作的資源循環鐵三角，也會定期舉辦主題輪展、工作坊及媒合活動，激發更多設計思維與循環創新方案。
環境部說，中心將作為循環展示與交流據點，預定每年輔導10家新創業者進入市場，串聯40家循環品牌參與展示。未來也將致力孵化升級再造企業，提供材料、設備、行銷及落腳空間等一站式服務，提升循環產品的經濟及社會價值，並連結線上線下銷售平台，整合循環材料與產品全通路。
循環再設計中心邀集8+N資源循環聯盟亮點產業，舉辦「紡織」、「塑膠」、「無機質與營建」、「電子」四大循環主題輪展活動，首波「紡織循環」即日起展出至7月中旬，以「綠色設計」、「循環採購(全循環)」及「智慧回收與再生」為特色，將咖啡渣、鳳梨葉纖維回收製成紗線、布料及產品，結合機能與環保於一身；藉由循環採購100%回收聚酯纖維材質打造環保工作服，展現塑料回收價值性及新商業模式。
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