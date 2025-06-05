比照上市櫃公司標準！勞動部挺醫護 違規將加重處罰

醫療人力嚴重短缺，護理人員超時工作頻傳，勞動部考量醫學中心、區域醫院應具備法遵能力，將比照上市櫃公司標準，若違反勞基法加班工時、加班費、輪班間隔、7休1規定，8月起將加重罰鍰，從5萬元起跳，最重可罰到150萬元。

勞動部自2017年訂有「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，讓縣市政府裁罰有一致性的處理規範。其中，違反加班費、延長工時限制、7休1、輪班間隔等相關條文者，訂有加重處罰對象，包括上市或上櫃事業單位、實收資本額或營運資金超過1億元的公司或商號、信用合作社。

勞動部條平司司長黃琦雅說，共通性原則近年都有滾動式調整，這次加重處罰對象新增經衛福部醫院評鑑評定為「醫學中心」或「區域醫院」。她解釋，過去就曾討論過，這次經跟衛福部研商，認為具備一定規模的醫學中心、區域醫院的法遵能力應該要更強，因此納入。

原本勞基法罰緩為2萬到100萬元，黃琦雅說，加重處罰對象的罰鍰為5萬元起跳，最重可到150萬元。8月起上路。目前醫學中心29家、區域醫院83家。