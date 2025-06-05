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懷舊音樂劇端多重滋味 限定嘉賓助陣麵攤人生

中央社／ 台北5日電

沉浸式音樂劇「老闆～來碗陽春麵！」將開跑，集結華語金曲、懷舊廣播到現場美食等多重元素，假日場更有藝人苗可麗、康康等多組限定嘉賓，帶觀眾穿越時空回到1980年代台北市。

全劇設定於台北某家老麵攤，由春河劇團團長郎祖筠飾演的麵攤老闆娘「鶯鶯」故事為主軸，帶觀眾穿梭時空，一同歷經中華商場、市長選舉與交通黑暗期等歷史事件。

劇中結合經典廣播音檔、華語金曲與現場互動體驗，其中穿插出現的1980、1990年代經典歌曲，都由演員現場演唱與那卡西樂手現場伴奏。演出為期3週，週週更換曲目，包含「你怎麼捨得我難過」、「張三的歌」、「被遺忘的時光」及「野百合也有春天」等，營造視覺與聽覺享受。

全劇編導嚴云農今天在記者會表示，希望透過大家耳熟能詳華語金曲，喚起1980、1990年代記憶：「期待觀眾可以一起唱，不是單純的賣情懷，而是想告訴大家，不管在哪個時代，把握當下，就是自己的黃金時代。」

特別的是，有別於一般劇場禁止飲食，「老闆～來碗陽春麵！」演出地點PLAYground空總劇場能吃麵、爆米花與喝啤酒，讓觀眾不只是「看」戲，更是「走進」台北麵攤，享受沉浸式體驗。進場觀眾可獲1包科學麵，營造1980、1990年代孩子們共同回憶；圓桌區觀眾如置身麵攤客人，邊吃蒟蒻麵、邊感受戲劇情境。

「老闆～來碗陽春麵！」6日到22日在台北PLAYground空總劇場演出19場，由郎祖筠、演員黃浩詠與韋以丞等擔綱演出，並邀多名橫跨戲劇、綜藝與音樂領域重量級嘉賓，包括苗可麗、柯大堡、王仁甫與康康等在假日限定場次驚喜登場。

觀眾 老闆娘 劇場

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