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2025醫療暨健康照護展登場 展現大健康產業實力

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
貿協董事長黃志芳參觀智慧醫療主題館AI臨床應用手術房。圖／貿協提供
貿協董事長黃志芳參觀智慧醫療主題館AI臨床應用手術房。圖／貿協提供

台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」5日起至7日於台北南港展覽2館展出，主辦單位貿協表示，來自14國共316家企業，以「智慧醫療主題館」、「遠距醫療暨智慧醫材主題館」、「M-novator新創展區」、「AI智慧醫療」、「寵物醫療用品展區」、「台灣專利超級站」及「日本館」為亮點專區及主題館，完整呈現全球醫療科技趨勢與創新能量。

貿協董事長黃志芳表示，AI醫療不是外來的想像，而是現正發生的現實，今年在台北國際電腦展Computex，已看到許多台灣頂尖醫療中心與全球科技巨頭NVIDIA合作，將AI技術真正導入臨床現場，徹底改變看病與照護的方式。

黃志芳也提到現正舉辦中的大阪世界博覽會，也展示了iPS細胞製成跳動的心臟，象徵人類健康願景的無限可能，今年Medical Taiwan就能看見許多AI智慧應用、個人化照護與精準診斷的產品，是促成跨國跨業合作的最佳平台。

貿協表示，今年Medical Taiwan首度設立「寵物醫療產品區」，展示專為動物設計的醫療與健康照護創新產品，拓展醫療服務多元面向。展會同時匯聚來自美國、比利時、以色列、韓國及臺灣等地具潛力的新創企業，於「M-novator」及「AI智慧醫療」主題展區呈現AI技術在醫療領域的多元應用，涵蓋影像分析、健康檢測、個人化復健與心理治療等，展現醫療科技朝向即時化、精準化、人性化與個性化的未來發展趨勢。

「智慧醫療主題館」及「遠距醫療暨智慧醫材主題館」透過模擬手術房、ICU及AI影像等場景陳列，具體展示智慧醫院、精準診斷、遠距照護與在宅醫療等先進醫材技術的落地應用與產業方向。貿協表示，展會更集結國內醫療產業重量級參展陣容，參觀者可一站式體驗及洽商各項創新解決方案，充份體現台灣醫材產業深厚的製造實力與創新能量。

貿協指出，今年Medical Taiwan展覽期間安排了多場國際交流活動，包括「國際醫療通路商採購洽談會」的一對一商務媒合及「Medical Taiwan 交流晚宴」，提供參展商與國際買主面對面互動的寶貴機會。

重磅活動之一為「WIRELESS WELLNESS 健康無界限」產業論壇，其中「國際場：全球商機洞察」邀請來自匈牙利、越南、日本及新加坡的產業專家，深入分享國際合作經驗與市場切入的關鍵策略；「國內場：智慧醫療發展」則匯聚臺灣健康醫療領域的重要講師，引導與會者掌握產業最新脈動。

此外，因應AI浪潮與市場趨勢，展期間特別規劃「AI智慧醫療系列講堂」，從資安防護、臨床應用到市場拓展，協助業者全面提升應對能力與國際競爭力。

醫療器材 醫材 遠距 寵物

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