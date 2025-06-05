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全台首見！星級餐飲團隊MMHG進駐北美館 融合藝文與餐飲

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
造型吸睛、吃法新穎有趣的「整顆朝鮮薊佐大蒜鯷魚醬」。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
造型吸睛、吃法新穎有趣的「整顆朝鮮薊佐大蒜鯷魚醬」。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供

北市美術館變身星級美食場域！自6月6日起，北美館成為全台首座擁有米其林星級餐飲團隊進駐的藝文場館。MMHG樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin）與不動產開發控股公司Alife Holdings首度跨界攜手，於北美館南進門二樓，打造「Bonami法式餐酒館」與「Rolling Dough咖啡廳」，即日起開放預約。

「Bonami法式餐酒館」命名源自法文「Bon ami」（好朋友），代表溫暖、適合分享的生活態度，由曾任職多家香港知名米其林星級餐廳的主廚何卓濠（Percy Ho）掌勺。午間提供義大利麵、燉飯、手作三明治等輕食，夜晚則轉為氛圍溫暖閒適的餐酒館，讓用餐成為觀展旅程的延伸。

「Bonami法式餐酒館」主打各式經典法式家常菜，包括造型吸睛、吃法新穎有趣的「整顆朝鮮薊佐大蒜鯷魚醬」、法國人餐前最鍾愛的經典開胃菜「招牌醃漬鮭魚佐茴香沙拉」，以及台灣少見的整尾鰨魚入菜的「香煎檸檬鰨魚」，都是招牌菜色。

相鄰的「Rolling Dough咖啡廳」，命名象徵「層層摺疊、用心揉製的手工麵團」，隱喻著生活中微小卻珍貴的美好日常。甜點行政主廚Florian Bourquin來自瑞士，曾任職世界頂級品牌「Pierre Marcolini」，店內主打每日現烤可頌與精品咖啡，致力讓「Rolling Dough咖啡廳」 成為「可頌專門店」新指標，提供內用與外帶服務。

「Rolling Dough咖啡廳」更擁有臺北市區少見的低空航道景觀，提供「北美館看飛機」絕佳視角，在近距離觀賞飛機劃過城市上空的瞬間，深刻感受到臺北獨有的城市風景。

曾多次摘星米其林、並屢獲「亞洲50最佳餐廳」肯定的MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉表示，「Bonami」不僅是一家提供療癒飲食體驗的經典法式家常菜餐廳，而是一段完整的文化旅程；他希望讓來看展的人們，也能同時留下「秀色可餐」的味覺記憶，甚至吸引國際旅客，專程來體驗臺北特有的文化氛圍。

◎「Bonami法式餐酒館」資訊

．總座位數：42席（有一間8～10人包廂）

．營業時間：週二至週日 11:20～14:30 17:30～23:00 （20:00 最後入座）

．地址：臺北市中山區中山北路三段181號二樓（北美館南進門）

◎「Rolling Dough咖啡廳」資訊

．總座位數：12

．營業時間：週二至週日 09:30～17:30

．地址：臺北市中山區中山北路三段181號二樓（北美館南進門）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Bonami法式餐酒館」巧妙利用北美館的幾何線條與三面通透採光，打造開放舒適的用餐空間。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供
「Bonami法式餐酒館」巧妙利用北美館的幾何線條與三面通透採光，打造開放舒適的用餐空間。圖／MMHG 湘樂餐飲集團提供
「Rolling Dough咖啡廳」主打每日現烤可頌與精品咖啡。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
「Rolling Dough咖啡廳」主打每日現烤可頌與精品咖啡。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
Alife Holdings創辦人游適任（左起）、忠泰建設副董事長李彥良、MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉、北美館副館長蔣雨芳，為開幕儀式剪綵。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
Alife Holdings創辦人游適任（左起）、忠泰建設副董事長李彥良、MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉、北美館副館長蔣雨芳，為開幕儀式剪綵。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
「Rolling Dough咖啡廳」座位區擁有臺北市區少見的低空航道景觀。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
「Rolling Dough咖啡廳」座位區擁有臺北市區少見的低空航道景觀。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
台灣少見的整尾鰨魚入菜的「香煎檸檬鰨魚」。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
台灣少見的整尾鰨魚入菜的「香煎檸檬鰨魚」。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
法國人餐前最鍾愛的經典開胃菜「招牌醃漬鮭魚佐茴香沙拉」。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
法國人餐前最鍾愛的經典開胃菜「招牌醃漬鮭魚佐茴香沙拉」。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
「Rolling Dough咖啡廳」致力成為「可頌專門店」新指標。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供
「Rolling Dough咖啡廳」致力成為「可頌專門店」新指標。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供

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