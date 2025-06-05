工藝中心年度盛事65工藝節 全民參與開創「心」工藝未來

文化部所屬國立臺灣工藝研究發展中心5日舉辦「65工藝節」開幕式，宣告6月5日至8日辦理多元系列活動。文化部主任秘書林宏義、國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、臺灣工藝聯盟總會長葉志誠、參展合作機關及相關機構團體代表等各界代表近500人共同與會。

陳殿禮指出，每年6月5日的「65工藝節」，不僅是臺灣工藝先賢、工藝中心創辦人顏水龍的誕辰，更是呼應世界環境日理念，體現工藝與自然共生的永續精神。

陳殿禮表示，今年「65工藝節」系列活動包含工藝人回娘家、工作坊、講座、市集、手作體驗及劇場等，另於5月起以暖身活動開跑，如工藝與文化旅遊的「工藝行旅」10條路線，及搶先曝光療癒可愛雲朵阿Q的互動藝術裝置。

這項互動藝術裝置以簡約而親和的形象，呼應自由、多元及充滿可能性的工藝能量，也象徵創作如雲般無拘、如花般綻放的姿態與想像，將這股屬於工藝的自由想像能量熱潮延續至8月底。

2025年工藝中心提倡「漫活SLOHAS_是樂活事」，彰顯「工藝是漫波快樂・生活事」的一種態度，同時以簡單(Simplicity)、生活型態(Lifestyle)、原創(Originality)、健康(Health)美學(Aesthetics)及永續(Sustainability)等六大核心主軸。

強調工藝「漫活SLOHAS_是樂活事」是S到S之間形成永續無限∞的「善藝」循環，而65工藝節今年以「從心出發」為題，推展「65(留我)初心，71(齊一)同行」的願景，象徵工藝人的自我回望與價值認同，並共同邁向融合創新與傳承的新未來。

65工藝節開幕儀式，邀請跨世代及跨國工藝貴賓共襄盛舉，透過世代與跨國工藝交流，凝聚傳承與創新的力量。

活動亮點包含6位來自日本的工藝師，將與臺灣工藝師們在連續二天的工藝大師工作坊中對話與交流、分享彼此的創作經驗，並針對一般民眾策辦專題工藝講座，深化臺日工藝文化交流。

同時，透過象徵性的鳳凰樹漫活儀式，將佇立工藝中心70年的鳳凰老樹長出的新樹苗，分送至工藝中心所屬各分館、基地，及12家入選第一屆百大文化基地的工藝相關獲選單位，寓意工藝文化如鳳凰展翼、生生不息，彰顯薪火相傳及工藝永續的精神價值，共同邁入下一個繁華的周年。

工藝中心表示，2025「65工藝節」為聚焦多元、國際、承新、旅遊、互動、體驗及活動等七大項豐富元素的臺灣工藝活動，更是匯聚臺灣工藝之美，宣揚臺灣工藝精神及創造全民共感的年度盛典。