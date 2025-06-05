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明氣溫顯著提升「高溫上看35度」周末熱帶擾動恐生成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天水氣仍偏多，但氣溫顯著提升，南部近山區高溫上看34、35度，周末恐生成熱帶擾動。聯合報系資料照
明天水氣仍偏多，但氣溫顯著提升，南部近山區高溫上看34、35度，周末恐生成熱帶擾動。聯合報系資料照

未來一周降雨逐漸減少，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天水氣仍偏多，但周六起各地轉為多雲到晴、午後局部短暫陣雨的夏季天氣型態，溫度也明顯回升，西半部高溫30至33度，南部近山區高溫甚至達34、35度；颱風部分，盡管低壓帶當中有熱帶擾動，但是否生成為颱風還在觀察中。

陳姵安說，明（6日）水氣仍偏多，清晨時西半部有零星短暫陣雨，白天其他地區為多雲的天氣，降雨空檔會比今天多，但午後仍有局部短暫雷陣雨，西半部山區需留意局部大雨。

周六至下周一（7至9日）水氣略微減少，各地轉為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫陣雨。周六西半部山區注意局部大雨，周日北部、中部南區留意局部大雨。

周末清晨至上午，中南部山區也要留意局部短暫陣雨，周六深夜至周日清晨，金馬地區有低雲或局部霧影響能見度。

下周二至下周四（10至12日）環境風場轉為偏東南風，其他地區為多雲到晴的天氣，僅東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地也易有短暫雷陣雨。

溫度部分，陳姵安指出，明天氣溫明顯提升，東半部高溫約30度，西半部30至33度，南部近山區高溫甚至上看34、35度，周六起會再回升1度，轉為夏季的天氣型態。

颱風部分，陳姵安表示，目前南海至菲律賓東方海面有一個很大的低壓帶，影響台灣附近海域，尤其周末至下周二期間會有熱帶擾動生成，但是否會生成為颱風目前還在觀察當中。

高溫 颱風 氣象署 氣溫

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