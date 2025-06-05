愛護野鳥也愛護人！人與自然環境共好的「水雉經濟學」

今年，社團法人高雄市野鳥學會(簡稱高雄鳥會)獲頒第二屆聯經人文企業獎 「動物保育獎」，四十餘年，高雄市野鳥學會推動瀕危鳥類：水雉、草鴞及黃鸝鳥的保育工作，並參與台南官田水雉復育園區、高雄鳥松濕地公園、大樹舊鐵橋濕地、美濃湖棲地以及嘉義布袋鹽田等的鳥類棲地復育及管理。

學會從最初單純的「欣賞、研究、保育」，到近年擴大到物種保育與棲地環境復育，甚至一群人因水雉保育，創造出人與自然環境共好的「水雉經濟學」，成為人文的典範。

現任社團法人高雄市野鳥學會理事長莊清富表示，一直以來學會以「人、鳥、環境」和諧共存的目標。「或許有些人認為，某些物種消失，不會造成人類死亡；但『人類』只是生存在地球上的物種之一，並非地球的主宰者；地球，本是屬於所有生物共有的。」

社團法人高雄市野鳥學會理事長莊清富表示，一直以來學會以「人、鳥、環境」和諧共存為目標。(圖：聯經出版拍攝）

夏天，在高雄美濃的野蓮田裡，幾隻留著金髮、後方黑色長尾擺動的鳥兒，正以牠細長的腳趾，輕盈地在浮葉上漫步著，而牠是「凌波仙子」也是台灣二級保育生物—水雉；1865年由英國外交官博物學家羅伯特．史溫侯（Robert Swinhoe）在高雄發現，自此水雉正式列入台灣鳥類記錄。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海認為，鳥類是環境指標，而散布各地的鳥友們就像是環境變化的前哨偵查兵。「其實當年四草本來是要開發成科學園區，但有了野鳥學會所做的鳥類調查資料，發現這裡是生態敏感區，於是催生四草野生保護區的成立。」

林昆海進一步說道，早期學會多是倡議，並沒有實質投入棲地管理與保育工作，直到1990年台灣高鐵建設計畫中，開發路線將經過台南官田葫蘆埤，這是水雉的繁殖棲地，那時水雉全台僅剩不到五十隻，是瀕危鳥類，鳥會透過環評爭取到水雉復育區，要完成租地事宜，高鐵才能動工；2000年水雉復育園區正式成立，從無到有，重新營造一個適合水雉生長的環境。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海認為，鳥類是環境指標，而散布各地的鳥友們就像是環境變化的前哨偵查兵。(圖：聯經出版拍攝）

過往全台都能見到水雉蹤影，但1990年代，台灣中北部早已不見牠的身影，莊清富說：當時有鳥友在台南發現到水雉，對全台鳥人而言可是天大地大的事，若是高鐵開通後，再也看不到水雉，那是會令人心痛的事！

於是，高鐵公司承諾租田成立水雉復育區，但是卻沒有單位能夠做棲地營造，此時，高雄市野鳥學會決定投入水雉保育及棲地營造等工作；沒想到，第一年就在復育區裡發現水雉蹤影並成功繁殖，大家興奮之餘更有了信心。

當年，政府也透過繁殖獎勵方案，鼓勵菱角田提供水雉繁殖，讓農民也能領到獎勵金，對於水雉的族群增加有很大的幫助！農民也曾懷疑「為什麼要幫助水雉？」，可是當他們親眼看到水雉在菱角田吃著危害作物的害蟲，少了害蟲，農民無須使用危害身體的農藥，友善環境栽種的同時還能保育生態，原來人類、水雉、菱角三者是可以互利共生的。

2017年高雄市野鳥學會的成員劉孝伸與黃淑玫，在居住的地方發現水雉身影，這一對退休老師決定先挪出一部分個人退休金，租地保育水雉。然而，三年過去，民間棲地如何永續經營是一大問題；此時剛好遇上觀光局推行「108年度美濃湖水環境改善計畫」，高雄市野鳥學會協助美濃湖大小灣水雉棲地初期規劃，並在2021年成立工作站、負責認養和經營管理的工作。

林昆海說，美濃湖水雉保育之所以成功，劉孝伸與黃淑玫的無私奉獻是一大關鍵，甚至改變在地人的觀念。起初農民會用鞭炮將鳥趕走、甚至移除田裡的鳥巢；但漸漸地，農民親眼見到水雉在吃害蟲，不再視水雉為害鳥，甚至讓野蓮農民李金洲，自主保留田區、不採收野蓮，好讓水雉寶寶安全孵化成長。

高雄市野鳥學會協助美濃湖大小灣水雉棲地初期規劃，並在2021年成立工作站、負責認養和經營管理的工作。(圖：高雄野鳥學會提供）

接著林業保育署署長輾轉知道後，主動協助申請生態服務給付獎勵金，以彌補農民損失；沒想到，李金洲隨即又將獎金捐給贈予高雄野鳥學會作為水雉保育專款使用；第二年美濃野蓮產銷班班長也同樣跟進自主保留。因此，學會想出以收購友善耕作野蓮的方式，協助農民銷售。

之後還有高雄市文化局、青年局加入，找了團隊幫忙設計「護雉蓮盟」LOGO，並無償製作野蓮包裝袋及蔬菜箱給農民，去年一月產品發表後，美濃農會和全聯也相當認同，陸續表示想將「護雉蓮盟」產品上架。

林昆海形容，這像是善的循環，大家因保護一個物種「水雉」而串連起來，從劉孝伸夫妻種下第一顆「友善大自然」種子，接著高雄市野鳥學會、觀光局、農業局、農民、林保署、高雄文化局及青年局等單位的加入，大家分工合作，高雄市野鳥學會負責友善生態棲地營造，農民專心友善耕作、巡守隊保護水雉，美濃農會負責產銷履歷，通路業者負責銷售；於是，生態保護與產業有了串接，現在每個月還有一、二十團的參訪團來到美濃，也間接帶動美濃湖周邊社區發展及觀光消費，水雉成了美濃的吉祥物，更有人以此創作繪本，發展出多元的「水雉經濟學」。

因保護一個物種「水雉」而串連起來，大家分工合作，生態保護與產業有了串接，形成了一個善的循環。(圖：高雄野鳥學會提供）

莊清富說，人、自然環境、生物三者關係本該是互利共生，某物種存在時，可能不覺得它重要，但一旦它消失了才會驚覺影響甚大。高雄市野鳥學會希望從棲息地復育開始，進而維持生態系統多樣性，從愛護大自然回歸到人文關懷，藉由「人文永續精神」，讓我們的社會及環境變得更美好。