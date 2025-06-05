一群被遺忘的孩子 普仁關注「近貧家庭」

為表揚用行動實踐人文永續精神的企業及機構，聯經出版於2024年舉辦「人文企業獎」。今年第二屆人文企業獎，「財團法人普仁青年關懷基金會」以「大手拉小手」三大服務計畫，貼近台灣各地近貧家庭青少年教育長達25 年，與上千所學校合作，受惠學生超過19,166人、國中社團達363個；基金會從國中、高中至大學畢業就業透過品德教育、公益服務、專長培育、體驗活動、就業協助等方面多元的培育，均展現具體成效，且發揮重要的社會影響力，獲得「教育提升獎」之典範獎。

原本是中原大學的服務性社團──慈暉社，畢業校友為了延續社會服務，秉持「普及仁愛」的精神，於2000年出資成立財團法人「普仁青年關懷基金會」。

普仁青年關懷基金會執行長蘇聰明說，最初服務對象為原住民、老人及弱勢青年；但在深入全台各地偏鄉學校後，發現有一群人被遺忘，他們大多來自單親、隔代教養、低收入的清寒家庭，可能因為一塊無法處理的祖產其財產被計入家戶所得，或是沒有負起照顧之責的父母…種種原因，導致他們無法符合《社會救助法》中低收入戶資格，也未能得到政府協助。

普仁青年關懷基金會執行長蘇聰明說，最初服務對象為原住民、老人及弱勢青年；但後來發現一群人被遺忘的孩子，他們無法被歸納為救助的對象，因此將服務對象轉向這些更缺乏資源的孩子身上。(圖：聯經出版拍攝）

這些處在社會經濟邊緣且家計不穩定的近貧家庭，蘇聰明形容，他們像是站在邊緣即將墜落的孩子，尤其在成長學習關鍵期，最需要有人伸出援手適時拉住他們。因此，2007年基金會啟動「大手拉小手—助學計畫」，由班導師發覺生活有真正需要的學生，協助申請、經基金會審查通過，國中生每月提供1,500元的扶助金、高中生每月提供2,500元的扶助金至畢業為止，每年大約有8、9百位學生受惠。

此外，在過往服務偏鄉的經驗裡，基金會清楚知道，國中時期孩子受到同儕很大影響，不愛讀書又缺乏自信心的孩子，很容易就此誤入歧途。因此，2008年普仁基金會又開啟另一個「大手拉小手—引導計畫」，由偏鄉熱心國中校長及老師提出計畫申請，基金會以每年每案約2、30萬元資助方式，協助學校健康發展社團，讓孩子們在課業之餘，能透過籃球社、舞龍舞獅社、打擊樂團、跆拳道……等各類社團找到歸屬感，也在社團中找到自信心與成就感，從此有了人生追求目標。

基金會以資助方式，協助學校健康發展社團，讓孩子們能在社團中找到歸屬感、自信心與成就感，也建立人生追求目標。(圖：普仁青年關懷基金會提供）

每年全台約有25~30個國中社團受到基金會的贊助，普仁青年關懷基金會董事長周霞麗認為，「這些孩子也許不愛唸書，但卻會因為喜愛社團活動，而變得喜歡上學。我們十分感謝這些校長、老師及社團教練們的支持與付出。」

然而，在執行助學、引導計畫的過程中，普仁又觀察到另一個現象，家庭經濟弱勢的孩子們，一旦到了高中及專科大學時期，常常因經濟問題需要打工謀生，而無法專心學習，在沒有具備足夠的專業知識、技能及自信心缺乏的情況下，進入社會後因缺乏競爭力，往往再次陷入貧困負面循環。

2012年起，普仁針對貧困家庭具特殊專長的高中生及大學生，展開另一項計畫「大手拉小手—育成計畫」，除了經濟扶助，還安排如理財課程、自我成長、職場探索…等多元化課程，或依照其專才協助就業及實習媒合，甚至還有海外遊學及國際營隊等，最特別的是在育成計畫中，還為每位學生安排一對一志工導師長期陪伴與輔導。

普仁針對貧困家庭具特殊專長的高中生及大學生，展開「大手拉小手—育成計畫」，安排多元課程及活動，增進人生視野。(圖：普仁青年關懷基金會提供）

周霞麗說，雖然基金會給予這些近貧家庭孩子，但我們深知他們最缺乏的是「陪伴」與「自信心」。因此在助學計畫中，導師每月輔導、關心；也透過引導計畫的學校社團活動比賽，增進他們自信心；也在育成計畫中安排志工導師長期陪伴，適時給予關懷引導及生活協助，讓他們知道隨時有人陪伴關心並提供不同的人生視野。

既是社團贊肋人、也是志工導師的周霞麗表示，其實他們也像是我的孩子，我看著一位成績不佳的國中生，在舞龍舞獅社團找到自信，後來考上國立高中，申請成為育成計畫的學生，看著他上大學、研究所、進入台積電工作，甚至在他結婚生子時，分享他的喜悅，讓我很感動。

「這些站在邊緣的孩子們，欠缺的是環境與栽培，讓他們不敢做夢。」蘇聰明轉述一位育成計畫國際交換學生於台上的分享：這一天躺在美國德州大學的草地上時，我完全不敢置信，普仁讓我有底氣勇敢追夢、追尋自己想要的生活。

「我們希望打破階級，不希望他們的人生也被複製、貼上，而是提供更開闊的環境與視野、突破限制，才有辦法翻轉自己的人生。」周霞麗提到這些年普仁的孩子，明顯看到他們顯著的變化：從畏怯到自信、從寡言到健談、從愁苦到歡笑、從孤僻到群聚、從（心靈）貧困到富裕！這些都是她投入普仁數十載，樂此不疲且有成就感的事情！

周霞麗投入普仁數十載，最有成就感的事情，就是看到這些普仁的孩子，從畏怯到自信，認真翻轉自己的人生！(圖：普仁青年關懷基金會提供）

事實上，普仁青年關懷基金會也在過程中持續為社會種下善的種子。「大手拉小手」助學、引導及育成計畫的學生，每個階段都有公益服務及擔任志工的要求，大專每年30小時、高中、國中12小時的志工時數。不少普仁孩子們回來擔任志工或成為普仁的一份子，蘇聰明說，我們希望當年慈暉社「對人關懷」的精神能夠形成善的循環，代代相傳，而它也將成為基金會永續經營的力量。